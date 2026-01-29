한화 삼남 김동선의 홀로서기…본격 경영 시험대 올랐다

김동선 부사장, 오는 7월 독립



신설회사, 한화머시너리앤서비스홀딩스

테크·로봇과 유통 부문이 신설회사로

◆ 백화점·호텔만 들고 독립하는 김동선

◆ 어려운 백화점과 F&B

한화 오너에 대한 대중 이미지는 엇갈린다. 일 잘하고 인성도 좋다는 평가를 받는 첫째 김동관. 그리고 크게 유명하지도 좋은 내용도 없는 동생들. 김동원과 김동선이다. 그중에서도 현재 부사장 직책을 달고 있는 3남 김동선은 경영 시험대에 올라와 있다. 미래 사업을 준비한다는 명분으로 투자는 확대 중이다.김동선 부사장은 올해 7월 첫째 형의 울타리를 벗어나 홀로서기에 나선다. 유통과 IT를 결합한다는 그의 경영철학이 시험대에 오르게 됐다. 김 부사장은 계열 분리 이후 숫자를 통해 리더십을 증명해야 한다.한화가 계열 분리를 발표했다. 한화의 사업부문은 크게 △방산·우주항공 △조선·해양 △에너지·케미칼 △금융 △테크·로봇 △유통 등 6개로 나뉜다. 이 가운데 테크·로봇과 유통 부문을 떼어내는 게 골자다.분리 방법은 ‘인적분할’이다. 신설 회사와 기존 회사 모두 상장한다. 분할기일은 2026년 7월 1일이며 분할비율은 7.6(존속회사) 대 2.4(신설회사)다.이번 계열분리의 핵심은 1989년생 3남 김동선 한화갤러리아 부사장의 독립이다. 승계 관점에서도 유통 부문의 계열분리를 통해 김 부사장 몫을 확실히 할 수 있다는 장점이 있다. 시장에서는 분할 이후 김 부사장의 (주)한화 지분과 김동관 부회장의 신설회사 지분을 맞교환할 것이라는 분석이 나온다.통상 인적분할은 오너일가 지배력을 강화하기 위한 수단으로 통한다. 앞서 인적분할을 시도했던 많은 기업들이 비판을 받았다. 주주환원책을 발표하며 인적분할을 시도했지만 소액주주들은 이를 받아들이지 않는 분위기가 지배적이다.회사는 이번 계열분리가 승계와 무관하다고 선을 그었다. 한화는 “독립적인 경영 및 객관적인 성과평가를 가능하게 함으로써 책임경영체제를 확립하려고 한다”고 설명했다. 트렌드 변화 속도가 빠른 유통 사업부문을 키우기 위해 신속한 의사결정이 가능한 구조를 만들겠다는 것도 주된 이유 중 하나다.신설회사는 한화머시너리앤서비스홀딩스(가칭)다. 한화비전, 한화세미텍, 한화로보틱스, 한화모멘템, 한화갤러리아, 한화호텔앤드리조트, 아워홈 등의 계열사가 신설회사에 들어간다.신설회사의 자산은 8800억원(자본 8600억원·부채 200억원), 보유 현금은 분할 과정에서 승계받은 1000억원 수준에 그친다. 분할 후에도 존속회사 자산이 10조7000억원에 달하는 것과 비교하면 사업 규모는 크게 줄어든다.한화에어로스페이스, 한화오션, 한화솔루션, 한화생명 등 방산 및 조선·해양, 에너지, 금융 계열사는 존속법인에 남는다.김 부사장의 경영 능력이 시험대에 올랐지만 상황은 좋지 않다. 유통 부문의 핵심 사업부로 꼽히는 백화점과 식음료(F&B) 실적이 크게 개선되지 않고 있다.2025년 한화갤러리아 5개 점포의 총 매출은 2조7099억원으로 전년 대비 6.8% 감소했다. 특히 갤러리아 1위 점포인 강남 명품관 매출이 1조1513억원으로 전년(1조1725억원) 대비 소폭 줄었다. 부산, 대구 등 지방 점포에 밀려 전국 10위권에도 포함되지 못했다. 또 갤러리아 진주점은 1300억원대 매출에 그치며 전국 매출 하위권으로 처졌다. 진주점보다 매출이 안 나오는 곳은 4개 정도에 불과하다.상황이 심각해지자 지난해 갤러리아는 9000억원을 투자해 명품관을 재건축하겠다고 발표했다. 재건축 시기는 2027년부터 2033년까지다. 영업면적을 기존 8300평(2만7438㎡)에서 1만8000평(5만9504㎡) 이상으로 확대한다. 갤러리아는 새로운 명품관을 단순 상업공간을 넘어 서울을 대표하는 상징적 랜드마크로 만들기 위해 나서고 있으며 김 부사장이 이를 주도하고 있다.한화호텔앤드리조트의 F&B 자회사이자 김 부사장이 가장 공들이는 한화푸드테크도 상황이 좋지 않다. 한화푸드테크의 매출은 2023년 1216억원에서 이듬해 1149억원으로 줄었다. 같은 기간 영업이익은 19억원에서 적자전환해 110억원의 손실을 냈다.2024년 로봇이 파스타를 만들어주는 콘셉트로 서울 한남동 나인원한남에 문을 연 ‘파스타X’는 1년 만인 지난해 4월 폐점했다. 지난해 5월 서울 종로구에서 오픈한 24시간 로봇 운영 우동가게 ‘유동’도 개업 한 달 만에 폐점했다. 두 사업 모두 김 부사장이 추진한 것으로 알려졌다.미국 본사를 직접 찾아 협상을 진행한 미국 수제 햄버거 브랜드 파이브가이즈는 본업 투자금을 마련하기 위해 론칭 2년 만에 시장에 내놨다.한화갤러리아 자회사 베러스쿱크리머리가 2025년 8월 새로 선보인 아이스크림 브랜드 ‘벤슨’의 영향력도 미미하다. 경쟁사인 SPC 배스킨라빈스에 비해 높은 가격대와 원재료 가격 상승, 다양한 디저트의 등장으로 줄어드는 시장 규모 등의 영향이다.이런 가운데 투자는 공격적이다. 지난해 5월 단체급식 기업 아워홈을 8700억원에 인수했고 8월에는 아워홈 자회사 고메드갤러리아를 통해 신세계푸드 급식사업부를 1200억원에 사들였다. 또 한화호텔앤드리조트는 2025년 8월 기업회생 절차를 밟고 있는 삼정기업으로부터 파라스파라 서울을 300억원에 인수했다.여기에 2030년까지의 투자안도 공개했다. 한화는 신설회사인 한화머시너리앤서비스홀딩스에 2030년까지 4조7000억원을 투자할 예정이다. 부문별로는 설비투자 2조1000억원, M&A 6000억원, R&D 2조원 등이다. 연도별로는 △2026년 9000억원 △2027년 1조원 △2028년 8000억원 △2029년 1조2000억원 △2030년 8000억원 등이다.다만 시장에서는 지켜봐야 한다는 입장을 내놓고 있다. 박세웅 삼성증권 애널리스트는 “회사 자본 정책은 향후 추가적인 가시성 확보가 필요하다”며 “이번에 공시한 4조7000억원 투자 계획 달성을 위한 세부적인 재원 마련 계획을 내놓아야 한다”고 밝혔다.신설회사에 포함된 계열사의 순부채는 약 2조1000억원 규모다. 한화호텔앤드리조트 1조2100억원, 한화갤러리아 6200억원, 한화모멘텀 1700억원, 한화비전 1500억원 등이다.주가도 잠잠하다. 2023년 2100원대의 주가는 지난해 말까지 1000원대에서 거래됐다. 계열 분리 소식이 나오자 상승세를 탔지만 여전히 1800원대에 그친다.경영 성과가 없다는 비판이 나오자 김 부사장은 지난해 사회관계망서비스(SNS) 인스타그램 계정까지 없앴다. 김 부사장은 그간 SNS에 자신이 론칭을 주도한 햄버거 브랜드 파이브가이즈 매장 오픈 소식과 비즈니스 관련 사진을 올리며 활발히 소통해왔지만 경영에 집중하기 위해 이 같은 결정을 한 것으로 보인다.최수진 기자 jinny0618@hankyung.com