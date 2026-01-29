현대기아차, '전기차 캐즘'을 넘어 '피지컬 AI'로 [재무제표 AI 독해]

통합 매출액 282조원의 현금 창출력

2024년까지 전 세계를 달궜던 ‘전기차 대세론’이 꺾였다. 마케팅 전문가들은 ‘캐즘(Chasm)’으로 설명하나 미국발 정책 변화까지 겹치면서 완성차 업계에 위기설이 돌 정도다. 이런 흐름 속에 테슬라를 추격해 온 우리나라 현대차와 기아. 전동화를 위해 투입한 수조원의 연구개발비와 설비 투자가 자칫 ‘헛수고 아니냐’는 우려의 시선도 나온다.그러나 2026년을 바라보는 시점에서 최근 3년간 현대차·기아가 보여준 변화를 차분히 읽어본다면 논의의 출발점이 다시 설정돼야 한다. 우선 2개의 회사를 각각의 ‘자동차 제조사’로 평가하는 게 맞나 싶다. 현대차와 기아는 이미 내연기관의 수익성을 극대화하는 동시에 다가올 ‘피지컬 AI(Physical AI)’ 시대를 준비하고 있기 때문이다.게다가 1998년 기아 인수 이후 양사는 대주주가 같은 동일 업종의 제조사로 카니발리즘(cannibalization)을 끊임없이 지적받았다. 여전히 그럴까. 지분 관계로 ‘한 몸’인 한국 자동차산업의 두 축 현대차와 기아의 통합된 역량을 재조명해 보자. 회사를 합칠 순 없지만 재무제표의 숫자는 가능하다. 이를 바탕으로 현대차·기아의 밸류업 가능성을 점쳐보자.[표1]은 현대차와 기아의 최근 7년간의 자산, 매출액, 영업이익을 합산한 통합 그래프다. 현대차와 기아의 밸류업 가능성을 논하기 위해서는 우선 두 회사가 가진 압도적인 기초체력을 이해해야 한다. 2024년 기준 현대차의 연결매출액은 약 175조2000억원, 기아는 약 107조4000억원을 기록했다. 두 회사의 매출액을 더할 경우 282조원을 넘어선다. 이는 글로벌 완성차 업계에서도 최상위권(3위)에 속하는 규모다.주목할 점은 수익성이다. 기아는 2024년 11.8%라는 놀라운 영업이익률을 기록하며 수익성 측면에서 형님 격인 현대차(8.1%)를 상회하는 성과를 보였다. 두 회사의 합산 자산 규모는 2024년 말 기준 432조원을 돌파했으며 2025년 3분기 기준으로는 약 452조원에 육박한다. 막대한 자산과 현금 창출력은 전기차 시장의 일시적 정체기인 캐즘을 버텨낼 수 있는 강력한 방파제이자 미래 기술에 과감히 베팅할 수 있는 실탄이 된다.자산과 매출액은 2018년 기점으로 평균 87% 증가했다. 주목할 점은 이익률은 현대차 488%, 기아 994%다. 2020년 이후 영업이익이 매우 가파르게 성장했고 통합 영업활동현금흐름 추산 평균 8조원의 현금을 창출해냈다.현대차와 기아는 매년 매출액의 2% 초반을 R&D에 투자한다. 매년 평균 4조원 이상 만만찮은 투자금인데 아무래도 차량의 전동화(전기차, 수소차) 전환을 위한 연구개발비다. 현대차는 2024년에만 약 4.6조원, 기아는 약 2.6억원을 R&D 비용으로 지출했다. 손익계산서 측면에서 보면 많이 부담스러워 보이고 ‘수소차 개발 등 전방위적인 투자가 과연 적절한가’라는 의문이 든다. 가장 큰 이유는 R&D 투자의 성과가 당장 드러나지 않기 때문일 것이다.하지만 그동안 두 회사는 전용 전기차 모듈 플랫폼(E GMP)을 성공적으로 안착시켰으며 아이오닉5, EV6 등 글로벌 히트작을 탄생시켰다. 또한 배터리 원가 절감을 위한 NCM(삼원계) 및 LFP(리튬인산철) 배터리 다변화, 그리고 차세대 배터리 기술 개발에 박차를 가하고 있다. 자동차산업의 생존을 위한 방어적 투자는 “내연기관 이후 자동차 기업은 무엇으로 먹고살 것인가”라는 질문의 귀결이며, 발전형은 최근 현대차가 ‘핫’해진 공격적인 R&D 투자에서 드러났다.현대차그룹은 2026년 정보기술(IT)·가전전시회인 ‘CES 2026’에서 휴머노이드 로봇 ‘아틀라스’를 선보였는데 결과는 ‘대박’이다. 우선 현대차그룹이 완성차 기업에서 피지컬 AI 기반의 로봇 기업으로 진출한다는 강력한 인식을 심어주었다. 또한 휴머노이드 로봇 ‘아틀라스’는 현대차그룹의 ‘미래 현금흐름’을 매우 긍정적으로 평가하게 만들었다. 2026년 초 현대차의 시가총액은 60조원이었는데 순식간에 약 100조원 수준까지 끌어 올렸으니 이는 R&D가 만들어낸 스토리의 결과라고 볼 수밖에 없다.R&D는 언제나 딜레마다. 실패하면 매몰비용이 되고 성공하면 진입장벽이 된다. 현대차그룹의 지난 7년간 쏟아부은 R&D 투자는 전동화 → 플랫폼 → AI·로봇으로 이어지는 하나의 기술 서사로 축적되고 있다. 이 누적 효과가 비용이 아닌 ‘미래의 마중물’이 되는 순간이다.현대차·기아는 전기차 수요 둔화에 대응해 ‘유연성’을 핵심 전략으로 삼고 있다. 전기차 전용 공장에 하이브리드 혼류 생산을 도입하고 HEV·EREV 확대와 차세대 하이브리드 적용으로 수익성을 방어한다. 동시에 로보틱스·AI, 자율주행·SDV에 투자해 자동차를 ‘바퀴 달린 피지컬 AI’로 확장하며 테크 기업으로 전환 중이다. 현대차의 2024년 기준 유형자산+공동기업관계기업투자 자산의 총계는 79.1조원이다. 2018년(47.6조원)에 비해 60% 증가했다.반면 기아는 2024년 42조원으로 7년 전에 비해 9% 늘어났을 뿐이다. 아주 단적인 수치이지만 현대차와 기아의 역할 분담을 엿볼 수 있다. 기아 역시 사명에서 ‘차’를 떼어내며 변신을 의도하고 있지만 그 와중에 자동차 판매의 수익성을 놓치지 않는 게 바로 기아다. 현대차가 그룹 차원의 미래 기술을 주도한다면 기아는 확실한 수익 모델과 특화된 모빌리티 솔루션으로 그룹의 허리 역할을 단단히 하고 있다. 기아의 높은 영업이익률은 고수익 차종인 RV(레저용 차량) 중심의 판매 믹스 개선 덕분이다. 기아의 미래 핵심 무기는 PBV(Purpose Built Vehicle)다. PBV는 물류, 배송, 차량 호출 등 다양한 비즈니스 수요에 맞춰 실내 구조를 자유롭게 변경할 수 있는 맞춤형 차량이다. 이는 단순한 차량 판매를 넘어 소프트웨어와 데이터 서비스를 결합한 토털 솔루션 판매사로 기아를 변모시킬 것이다.현대차와 기아를 합친 ‘현대차그룹’은 이제 내연기관차 시대의 추격자가 아니라 전동화와 모빌리티 시대의 선도자로서 입지를 굳히고 있다. 2024년까지 이어진 전기차 캐즘은 두 기업에 위기가 아닌, 내실을 다지고 유연한 생산 체계를 검증하는 기회다. 자동차산업의 정의가 바뀌는 변곡점인 2026년 현대차와 기아가 보여줄 퍼포먼스는 단순한 판매량 숫자를 넘어 이동의 개념을 재정의하는 혁신의 스토리라인이 될 것이다. AI가 운전하고, 로봇이 배송하며, 자동차가 생활 공간이 되는 세상. 그걸 조금만 더 보여준다면 우리는 더 이상 현대차와 기아를 자동차 회사라고 말하지 않을 것이다.2개 이상의 회사 재무제표 숫자를 한 번에 비교·분석하려면 챗GPT와 제미나이 등보다는 ‘NotebookLM’의 활용이 효과적이다. 먼저 현대차와 기아의 사업보고서를 원하는 기간만큼 모두 PDF로 업로드한다. 그다음 “연결 기준 자산총계, 매출액, 영업이익 추이 비교”, “연결 기준 부채비율 변화”처럼 질문을 던지면 문서 근거를 인용해 요약·비교 결과를 제시한다. “표로 만들어줘”를 지시어에 포함시켜 수치 차이를 시각화할 수도 있다. 유사한 질문에 묻는 수치를 달리해 항목별 변화도 빠르게 점검 가능하다. 핵심은 질문을 재무적 지표 중심으로 구체화하고, 연결·별도 기준을 명확히 구분해 요청하는 것이다. 이렇게 하면 두 회사의 재무적 체력을 한 화면에서 입체적으로 읽을 수 있다.NotebookLM은 구글이 개발한 ‘나만의 지식 베이스 AI’다. 일반적인 AI가 인터넷 전체의 정보를 가져와 답변한다면 NotebookLM은 내가 업로드한 문서(소스)만을 바탕으로 답변하므로 정확도가 매우 높다. 처음 사용하는 분들은 브라우저 주소창에 notebooklm 닷 google을 입력하여 접속한다.다음엔 소스(Source) 업로드가 가장 중요하며 이후 프롬프트 창에 지시어 사용은 다른 AI와 유사하다. NotebookLM의 가장 큰 차별점은 ‘근거 중심의 소스 그라운딩(Source Grounding)’ 능력이다. 일반적인 AI는 여러 파일을 동시에 처리할 때 정보가 서로 섞이거나 외부 학습 데이터와 결합해 ‘환각(Hallucination)’을 일으키기 쉽다.반면 NotebookLM은 이번 호에서 다룬 현대차와 기아의 케이스처럼 소스에 올린 재무제표(사업보고서) 파일을 각각 독립된 출처로 완벽히 구분하여 인식한다. 양사의 파일을 동시에 올려도 “현대차는 A 문서, 기아는 B 문서”라는 명확한 인용 근거를 제시하며 비교하기 때문에 수치가 뒤바뀌는 혼선 없이 정교하고 입체적인 분석이 가능하다. AI를 활용할 때도 독자 여러분께서는 AI의 특징과 장점을 최대한 이용해야 한다.이승환 재무제표 칼럼니스트※상기 글은 해당 회사의 재무제표와 사업보고서를 참고해 작성한 내용입니다. DART(금융감독원 전자공시시스템)에 공시된 ‘재무제표 읽기’를 통해 기업 이야기를 나누고자 합니다.