지배구조 최우수 기업

공정거래위원회 86개 공시 대상 기업집단 소속

361개 상장사 지배구조 조사

이재용 삼성전자 회장. 사진=삼성전자

삼성전자는 준법 시스템과 사외이사 의장을 앞세워 지배구조 투명성을 강화하고 있다. 삼성전자는 준법 경영을 제1의 경영 원칙으로 설정하고 CEO 직속의 전사 컴플라이언스팀을 운영하고 있다.준법지원인(CCO)은 모든 이사회와 경영위원회에 참석해 회사의 주요 의사결정 과정에서 발생할 수 있는 법적 리스크를 사전에 검토하고 지원한다.현장 준법 실무를 위해 IT 기반의 ‘CPMS(Compliance Program Management System)’도 운용 중이다. 이를 통해 부패 방지, 공정거래, 개인정보 보호, 인권·노사, 환경안전 등 주요 관리 분야를 상시 모니터링한다.최고경영진에 대한 감시와 정도경영 실천을 위해 외부 독립 조직인 ‘삼성 준법감시위원회’(이하 준감위)도 가동 중이다.2020년 2월 공식 출범한 준감위는 삼성전자를 포함한 7개 주요 관계사(삼성전자·삼성물산·삼성SDI·삼성전기·삼성SDS·삼성생명보험·삼성화재해상보험)의 준법감시 및 통제 기능을 수행한다.준감위는 법률, 회계, 행정 등 전문 지식을 갖춘 외부 위원 6인과 내부 위원 1인으로 구성된다. 현재 이찬희 전 대한변호사협회 회장이 위원장을 맡고 있다. 위원회는 관계사들의 준법 의무 위반 리스크를 독립적인 시각에서 점검하고 권고하는 역할을 맡는다.지배구조 개선의 핵심인 이사회의 독립성과 투명성도 높였다. 삼성전자는 2018년 대표이사와 이사회 의장을 분리한데 이어 2020년부터는 사외이사를 이사회 의장으로 선임해 운영하고 있다. 2025년 4월 말 기준 삼성전자 이사회는 사외이사 6인을 포함해 총 9인으로 구성돼 있다.사외이사 선임 과정의 공정성을 높이기 위해 사외이사후보추천위원회 위원 전원을 사외이사로 구성했다. 이사회 운영의 효율성과 전문성을 높이기 위한 산하 위원회 구조도 재편했다.전체 6개 위원회 중 경영 일반을 담당하는 경영위원회를 제외한 △감사위원회 △사외이사후보추천위원회 △보상위원회 △내부거래위원회 △지속가능경영위원회 등 5개 위원회는 전원 사외이사로만 구성해 독립적인 의사결정 구조를 확립했다.2021년 거버넌스위원회를 확대 개편해 설치한 지속가능경영위원회는 ESG 경영과 주주가치 제고를 위한 핵심 의사결정을 담당하며 삼성전자의 밸류업 활동을 뒷받침하고 있다.안옥희 기자 ahnoh05@hankyung.com