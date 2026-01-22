“기분 좋게 세금 낼게요”...서학개미 ‘함박웃음’

해외주식 투자로 차익을 거둬 양도소득세를 신고한 이가 50만명을 넘어선 것으로 나타났다. 미국 증시 활황으로 전년 대비 2.5배 이상으로 크게 늘어났다.22일 국민의힘 박성훈 의원이 국세청에서 제출받은 자료에 따르면 2024년 귀속 해외주식 양도소득세 신고 인원은 52만3709명으로 집계됐다.해외주식을 팔아 얻은 양도차익이 250만원이 넘어 양도소득세를 신고한 이들의 숫자다. 해외주식 양도소득은 매년 250만원까지 기본공제를 적용한다. 공제 후 남은 차익에 22% 세금을 내야 한다.해당 인원이 50만명을 넘긴 것은 사상 처음이다. 전년(20만7231명)보다 152.7% 폭증한 규모다. 2024년 미국 증시 성적이 좋았던 결과로 풀이된다.그 해 1년간 미국 스탠더드앤드푸어스(S&P) 지수는 23.3%, 나스닥 지수는 28.6% 상승했다. 반면 같은 기간 코스피는 9.6%, 코스닥은 21.7% 하락했다.수익성도 나아졌다. 2024년 이들이 신고한 총 양도차익은 14조4212억원으로 전년(3조5772억원)보다 303.1% 늘었다.양도차익을 신고자 수로 나눈 1인당 양도차익은 2800만원꼴이다.1인당 양도차익은 2020년 2100만원에서 2021년 2800만원으로 늘었다가 2022년 1100만원으로 줄었다. 이후 2023년 다시 1700만원으로 늘었는데 지난해 1000만원 이상 더 증가한 것이다.서학개미들은 고환율도 아랑곳 않고 지난해 해외 증시 투자 규모를 계속 늘린 것으로 추정된다.한국예탁결제원에 따르면 2022년 442억 달러 수준이던 미국 주식 보관액이 2023년 680억 달러로 늘었고, 2024년 1121억 달러로 폭증했다. 작년 말에는 이보다 더 늘어 1636억 달러로 집계됐다.김정우 기자 enyou@hankyung.com