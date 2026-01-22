2026.01.22 신한은행_본점 현황판. 사진=신한은행

코스피가 장중 5000을 넘어선 가운데 22일 오전 서울 중구 신한은행 본점 딜링룸에서 딜러들이 기뻐하고 있다.이날 오전 9시 24분 현재 코스피는 전장보다 97.09포인트(1.98%) 오른 5007.02다.정채희 기자 poof34@hankyung.com