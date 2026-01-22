장동혁 국민의힘 대표가 서울 여의도 국회 로텐더홀 단식 농성장에서 의료용 산소 발생기를 착용한 채 누워있다.(연합뉴스)

정부와 여당에 이른바 '씽특검(통일교, 공천헌금)' 수용을 촉구하는 단식 농성 중인 장동혁 국민의힘 대표는 22일 "통일교특검 따로, 신천지특검 따로, 쌍특검을 하자는 제안마저 거부한다면 이미 심판은 끝났다"며 "민주당 유죄, 국민의힘 무죄"라고 밝혔다.장 대표는 이날 페이스북을 통해 "국민은 속지 않는다"며 "판결을 선고할 때까지 침묵하고 있을 뿐"이라고 했다.그러면서 "선고일이 다가오고 있다"고 예견하기도 했다.한편, 단식 8일째에 접어든 장 대표는 이날 최고위원회의에 불참한 가운데 당 안팎에서 단식 중단을 촉구하는 목소리가 빗발치고 있다.강홍민 기자 khm@hankyung.com