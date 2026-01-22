홈 한경BUSINESS [속보] 장동혁 "민주당 유죄, 국힘당 무죄···선고일 다가오고 있다" 페이스북 공유하기 엑스 공유하기 카카오톡 공유하기 공유옵션 더보기 공유하기 페이스북 엑스 카카오톡 네이버 밴드 다음카페 https://magazine.hankyung.com/business/article/202601226185b URL 복사 네이버 채널 구독 공유하기 레이어 닫기 폰트크기조정 폰트크기 가장 작게 폰트크기 작게 폰트 기본크기 폰트크기 크게 폰트크기 가장 크게 입력2026.01.22 11:29 수정2026.01.22 11:29 강홍민 기자 장동혁 국민의힘 대표가 서울 여의도 국회 로텐더홀 단식 농성장에서 의료용 산소 발생기를 착용한 채 누워있다.(연합뉴스)정부와 여당에 이른바 '씽특검(통일교, 공천헌금)' 수용을 촉구하는 단식 농성 중인 장동혁 국민의힘 대표는 22일 "통일교특검 따로, 신천지특검 따로, 쌍특검을 하자는 제안마저 거부한다면 이미 심판은 끝났다"며 "민주당 유죄, 국민의힘 무죄"라고 밝혔다. 장 대표는 이날 페이스북을 통해 "국민은 속지 않는다"며 "판결을 선고할 때까지 침묵하고 있을 뿐"이라고 했다. 그러면서 "선고일이 다가오고 있다"고 예견하기도 했다. 한편, 단식 8일째에 접어든 장 대표는 이날 최고위원회의에 불참한 가운데 당 안팎에서 단식 중단을 촉구하는 목소리가 빗발치고 있다.강홍민 기자 khm@hankyung.com © 매거진한경, 무단전재 및 재배포 금지 관련기사 [속보]李대통령 긍정 59% 민주당 40%·국힘 20% “가성비 소고기였는데” 이제 한우급 되나 “올해 취업하면 소비 늘린다” 국민 절반 소비 늘릴 것, ‘넉넉한 주머니’는 8%뿐 금, 한 돈에 100만원 시대…1년 만에 약 ‘100%’ 상승 '만약에 우리', 누적 115만 명 돌파…한국 영화는 살아날까