장동혁 국민의힘 대표가 서울 여의도 국회 로텐더홀 단식 농성장에서 의료용 산소 발생기를 착용한 채 누워있다.(연합뉴스)
정부와 여당에 이른바 '씽특검(통일교, 공천헌금)' 수용을 촉구하는 단식 농성 중인 장동혁 국민의힘 대표는 22일 "통일교특검 따로, 신천지특검 따로, 쌍특검을 하자는 제안마저 거부한다면 이미 심판은 끝났다"며 "민주당 유죄, 국민의힘 무죄"라고 밝혔다.

장 대표는 이날 페이스북을 통해 "국민은 속지 않는다"며 "판결을 선고할 때까지 침묵하고 있을 뿐"이라고 했다.

그러면서 "선고일이 다가오고 있다"고 예견하기도 했다.

한편, 단식 8일째에 접어든 장 대표는 이날 최고위원회의에 불참한 가운데 당 안팎에서 단식 중단을 촉구하는 목소리가 빗발치고 있다.

강홍민 기자 khm@hankyung.com