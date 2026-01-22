상단 좌 직스테크놀로지 최종복 의장, 우 광운인공지능고등학교 김도봉 교장, 하단 좌 직스테크놀로지 최종복 의장, 우 광운대학교 윤도영 총장

AI 기반 국산 설계 솔루션 기업 ㈜직스테크놀로지가 광운인공지능고등학교 및 광운대학교와 산학 협력을 위한 업무협약(MOU)을 체결했다.이번 협약은 국산 AI 설계 플랫폼 ZYXCAD AX, ZYX SPACE, DIVE를 교육 현장에 적용하고, 고교부터 대학까지 연계되는 실무 중심 교육·연구 협력 체계를 구축하기 위한 취지로 추진됐다. ㈜직스테크놀로지는 핵심 솔루션을 기반으로 두 학교와 교육 지원, 공동 연구, 인재 교류 등 협력 프로그램을 단계적으로 확대할 계획이다.이번 협약의 핵심 솔루션인 ‘직스캐드 AX(ZYXCAD AX)’는 AI 기술을 기반으로 설계 생산성과 정확도를 높인 국산 인공지능(AI) CAD 솔루션이다. 반복 작업 자동화와 설계 오류 최소화 기능, 480여 가지 자동화 기능을 통해 제조·방산·건축·건설·인테리어 등 다양한 산업에 최적화된 설계 환경을 지원하며, 실무 중심 교육에도 적합한 도구로 평가받고 있다.광운인공지능고등학교는 AI와 소프트웨어 중심의 실무형 교육과정을 운영하는 특성화 고등학교로, 미래 기술 인재 양성에 주력하고 있다. ㈜직스테크놀로지는 광운인공지능고등학교에 인공지능(AI) ‘직스캐드 AX(ZYXCAD AX)’와 공간 디자인 AI 플랫폼 ‘ZYX SPACE(직스 스페이스)’의 교육용 라이선스를 제공할 계획이다. 양 기관은 설계 역량 교육 프로그램 운영을 비롯해 설명회·포럼 개최, 맞춤형 교육과정 공동 개발, 인재 교류 등에서도 협력한다.광운대학교는 AI·소프트웨어·공학 분야를 중심으로 산학 협력과 연구 역량을 강화하고 있는 대학이다. 직스테크놀로지는 광운대학교에 ZYXCAD AX, ZYX SPACE와 함께 GIS 기반 디지털 트윈 건설 플랫폼 ‘DIVE’를 교육·연구용으로 제공하며, AI 설계 기술과 디지털 트윈·토목 BIM 응용 분야의 공동 연구·개발을 추진할 예정이다.㈜직스테크놀로지 최종복 의장은 “교육기관과의 협력은 기술을 전달하는 것을 넘어, 학생들이 자신의 미래와 꿈을 구체적으로 설계할 수 있도록 돕는 과정”이라며 “‘꿈을 디자인하는 기업’이라는 비전에 맞춰 교육과 산업을 잇는 역할을 지속적으로 확대해 나갈 것”이라고 밝혔다.광운인공지능고등학교 김도봉 교장은 “국산 AI 설계 소프트웨어를 교육 과정에 도입함으로써 학생들의 실무 이해도와 진로 경쟁력을 높일 수 있을 것으로 기대한다”며 “이번 협약이 미래 기술 인재 양성을 위한 의미 있는 출발점이 될 것”이라고 말했다.광운대학교 윤도영 총장은 “AI 설계와 디지털 트윈 분야에서 경쟁력을 갖춘 기업과의 협력은 교육과 연구의 질을 동시에 높이는 계기가 된다”며 “㈜직스테크놀로지와의 산학 협력을 통해 실질적인 연구 성과와 산업 연계 모델을 만들어 나가겠다”고 밝혔다.한경비즈니스 온라인뉴스팀 기자 biznews@hankyung.com