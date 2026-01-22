통폐합된 은행 영업점 실버 시설로…사업 대상 부동산은 순차적으로 공개

케어닥-교보리얼코가 금융권 유휴 부동산을 시니어 하우징 전환하기 위해 협력에 나선다. 사진=케어닥

운영이 중단된 은행 지점을 시니어 하우징으로 전환하는 사업이 본격 추진된다.시니어 토탈 케어 기업 케어닥(대표 박재병)은 부동산 자산관리기업 교보리얼코와 함께 금융권 부동산 자산을 시니어하우징으로 재정비하는 공동 사업을 추진하기 위해 업무협약(MOU)을 체결했다고 22일 밝혔다. 사업 대상 자산 및 세부 사업 추진 일정은 향후 순차적으로 공개할 예정이다.시중 은행 영업점은 최근 몇 년 간의 통폐합으로 인해 유휴 부동산이 되며 사후 활용 문제가 불거졌다. 케어닥과 교보리얼코는 도심 주요 입지에 위치한 이들 유휴 부동산을 전략적으로 재활용해 시니어 주거 및 케어 시설로 전환하는 사업 운영 모델을 개발할 계획이다. 이처럼 유휴 상업 시설을 시니어 하우징 전환하는 사업을 민간 주도로 추진하는 것은 이례적이다.은행 영업점 등은 통상 교통 접근성이 높은 입지에 위치한다. 그만큼 의료 및 상업, 공공기관 등과의 접근성이 높은 특징이 있다. 반면 기존 시니어 하우징 시설의 경우 부지 확보 문제로 수요 급증에도 불구하고 도심 내 공급이 제한적인 실정이다.양사는 금융권 유휴 부동산이 ‘도심형 AIP(지역사회 계속 거주)’ 모델을 구현할 시니어 시설 입지로서 최적의 강점을 갖췄다고 판단해 이번 사업 추진을 결정했다.사업의 핵심 강점은 지역 내 시니어 친화 시설을 마치 인체 내 ‘모세혈관’처럼 촘촘히 확장 가능하다는 것이다. 최근 수요가 감소하고 있는 상업 부동산을 공실로 비워두지 않고 지역에 필요한 인프라로 재배치함으로써 도심 재생 및 지역 주민 복지라는 공익적 가치를 실현할 수도 있다.이번 MOU를 통해 앞으로 교보리얼코는 대상 사업지 발굴, 정보 수집 및 초기 검토 매각, 투자자문 및 금융주선 등을 비롯해 계열사, 외부파트너와 협업을 통한 구조화 방안을 맡는다. 케어닥은 교보리얼코가 발굴한 금융권 부동산을 시니어 하우징 시설로 전환하는 역할을 담당한다. 특히 사업 모델 및 운영 콘셉트 제시, 사업성 검토, 기타 인허가 및 설계, 운영 자문에 이르기까지 시니어 하우징 전환 및 운영을 위한 전반적인 역할을 수행하게 된다.케어닥은 케어홈 시리즈 및 너싱홈 등 시니어 주거 브랜드 사업을 이어가고 있으며, 글로벌 투자사 인베스코와 합작으로 국내 1호 시니어하우징 전문 운영사 케어오퍼레이션을 설립하는 등 시니어 하우징의 보급 및 운영 표준화에 앞장서고 있다.케어닥 박재병 대표는 “지역 내 핵심 입지에 위치한 은행 영업점 등을 시니어 하우징으로 전환, 초고령화 시대 도심 내 고령자들의 주거 환경 선택지를 넓히고자 이번 사업을 추진하게 되었다”며 “교보리얼코와의 협력을 통해 주요 지역 내 돌봄 인프라를 더욱 유기적으로 잇는 새로운 시니어 하우징 모델을 선보이겠다”고 강조했다.교보리얼코 이종태 대표는 “금융권 유휴 부동산은 지역 사회 내 잠재적 활용가치가 높은 자산인만큼, 이번 사업은 이들에 새로운 가치를 부여하는 의미있는 사례가 될 것”이라며 “케어닥의 시니어 하우징 전문성과 교보리얼코의 부동산 자산 관리 역량을 바탕으로 향후 지역 사회 인프라 개선에 실질적으로 기여할 수 있는 모델을 만들어가고자 한다”고 말했다.민보름 기자 brmin@hankyung.com