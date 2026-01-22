발렌티노 '고블린 아프헤 리베 피오렐리니 베스트', 630만원

몽클레르 '프란키 리버서블 플로럴 다운 베스트', 233만원

김장조끼를 착용한 에스파 카리나 - 인스타그램 '룩박스' 계정

발렌티노 '고블린 아프헤 리베 피오렐리니 베스트' 제품 / 발렌티노 공식 홈페이지

김장조끼를 착용한 블랙핑크 제니 / 카리나 인스타그램 계정

명품 브랜드가 일명 ‘김장조끼’를 연상시키는 제품을 출시해 화제다. 과거 촌스럽다는 인식이 강했던 이 디자인이 수백만원에 판매되는 현상에 다양한 반응이 따른다.해외 디자이너 브랜드 발렌티노와 몽클레르가 ‘김장조끼’와 닮은 제품을 내놓았다. 과거 촌스럽다는 인식이 강했던 생활복 디자인이 K-팝 스타들의 착용을 계기로 재조명된다는 분석이 따른다.발렌티노가 출시한 ‘고블린 아프헤 리베 피오렐리니 베스트’는 꽃무늬 원단에 브이 모양의 털이 더해진 제품이다. 가격은 630만원이다. 몽클레르도 ‘프란키 리버서블 플로럴 다운 베스트’를 233만원에 내놓았다.이에 누리꾼들의 반응이 뜨겁다. “김장조끼에게 로열티를 줘야 되는 것 아니냐”는 반응에 많은 이들이 공감했다. 또 어떤 네티즌은 “6300원이겠지. 장난하는 거지?”라고 말하며 가격에 대한 아쉬움을 드러냈다.최근 소비자들의 명품 소비 패턴에 대한 지적도 따랐다. “명품 가격에 거품이 너무 많이 껴있다. 명품이 아닌 ‘사치품’이라 불러야 한다”는 댓글도 많은 공감을 얻었다.김장조끼는 김장철에 주로 할머니들이 입는 보온 조끼에서 유래한 표현이다. 꽃무늬 패턴으로 과거 촌스럽다는 인식이 강했다. 최근에는 레트로 감성이 유행하며 이에 대한 새로운 패션 코드로 자리잡고 있다.특히 소녀시대 태연, 블랙핑크 제니, 에스파 카리나 등이 김장 조끼를 착용해 SNS에 공개했다. 이로 인해 해외에서도 큰 관심을 끌고 있다는 분석이다.이번 '김장조끼' 디자인은 생활복·작업복에서 영향을 받는 흐름이 확장된 사례로 평가된다. 노동자들이 입던 청바지와 군인들이 입는 트렌치코트가 대표적 예시다. 업계에서는 이를 두고 ‘한국인의 일상이 글로벌 트렌드로 소비되는 장면’으로 해석하기도 한다.문제는 가격이다. 시장에 가면 1만원 미만의 가격에 쉽게 구할 수 있다는 반응이 지배적이다. 유행만 하면 가격과 상관없이 몰려들어 구매하는 소비자들의 모습에 많은 비판이 따른다.박정원 인턴 기자 jason201477@hankyung.com