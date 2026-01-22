코스피, ‘꿈의 지수’ 5000 돌파의 날

코스피가 꿈의 숫자 ‘5000’을 터치했다.1월 22일 코스피는 전장보다 42.60포인트(0.87%) 오른 4952.53에 거래를 마치며 종가 기준 역대 최고치를 기록했다.이날 지수는 전장보다 77.13포인트(1.57%) 오른 4987.06으로 출발해 상승폭을 키워 장 초반 역대 처음 5000선을 넘어섰다. 한때 5019.54까지 오르기도 했다.지난해 10월 사상 처음 4000선을 돌파한 지 3개월 만에 그간 ‘꿈의 지수’로 불린 이른바 ‘오천피’ 고지마저 넘어선 것이다. 이후 차익실현 매물에 오름폭은 일부 축소됐다.유가증권시장에서 개인이 1557억원 순매수하며 지수를 끌어 올렸다. 반면 외국인과 기관은 각각 3018억원, 1029억원 순매도하며 지수 상승폭을 제한했다.이날 코스피 상승은 미국의 유럽에 대한 관세 철회 소식이 주도했다. 간밤 뉴욕증시는 도널드 트럼프 대통령이 유럽 8개국에 부과하기로 한 관세를 철회하자 3대 지수가 일제히 1% 넘게 올랐다. 트럼프 대통령이 그린란드 병합 문제와 관련해 무력은 사용하지 않을 것이라고 말한 점도 지정학적 긴장을 누그러뜨렸다.이에 엔비디아(2.95%), 마이크론(6.61%) 등이 오르면서 필라델피아반도체지수는 3.18% 뛰었다. 테슬라도 2.9% 올랐다.이에 국내 증시도 반도체와 2차전지 대형주를 중심으로 상승 압력을 받았다.시가총액 상위 종목 중 삼성전자(1.87%)가 장중 15만7000원을 기록하며 역대 최고가를 경신했다. 보통주와 우선주를 합산한 시가총액 1000조원을 단일 기업으로는 사상 처음 넘어섰다. SK하이닉스(2.03%)도 올랐다.코스피 5000선은 한국 증시 역사에서 상징성이 큰 심리적 저항선으로 꼽혀왔다. 이재명 대통령이 후보 시절부터 ‘코스피 5000 시대’를 공약했지만 공염불로 끝날 것이란 우려가 컸다. 객관적 수치가 제시돼도, 대선에서 자본시장 선진화 공약이 쏟아져도 전문가를 비롯해 투자자들 역시 불신이 가득했다.이번 돌파는 대외적 요인뿐 아니라 기업 실적 개선 기대, 인공지능(AI)·반도체 업황 회복, 정책 모멘텀 등이 복합적으로 반영된 결과로 해석된다.다만 전문가들은 이날 5000선 안착 여부는 추가 확인이 필요하다고 지적한다. 외국인과 기관이 순매도 기조를 유지하고 있는 점은 단기 변동성 확대 요인으로 꼽힌다.증권가에 따르면 주요 증권사 11곳이 내놓은 올해 코스피 예상 밴드는 3500∼5500으로 집계됐다. 코스피 최상단 전망은 5500포인트다.