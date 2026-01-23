믹순, 신제품 히알레배 세럼으로 올리브영 오프라인 공간 확대

K뷰티 대표 브랜드 믹순(mixsoon)이 소비자 접점 확대를 위해 올리브영 오프라인 공간을 강화한다고 밝혔다.믹순은 무겁지 않은 고보습’을 내세운 신제품 수분 라인 ‘히알레배를 최근 출시하며 건조한 계절 수분 제품을 찾는 소비자를 공략하고 있다. 히알레배 라인은 PGA 성분과 히알루론산, 위치하젤을 조합한 수분 콤플렉스를 담아 피부 속 수분을 촘촘하게 채우는 데 집중했으며 PGA 성분은 다량의 수분을 끌어당겨 보습력을 높이는 성분으로 알려져, ‘가벼운 제형인데도 충분한 보습감’을 구현하는 기반이 된다.'히알레배 세럼'은 LF광양스퀘어점을 시작으로 총 13개 올리브영 매장에서 브랜드 브랜딩 공간을 운영하며 올리브영 오프라인 500개 지점에서도 만날 수 있는데 히알레배 포어 버블 세럼은 펌핑과 동시에 미세하고 쫀쫀한 거품 형태로 분사되는 제형이 특징으로 액상 세럼처럼 흐르지 않아 도포 과정이 깔끔하며, 바쁜 아침에도 빠르게 스킨케어 루틴을 완성할 수 있다는 점이 강점으로 꼽힌다.피부에 롤링하면 거품이 부드럽게 터지며 리퀴드 타입으로 전환돼 흡수가 빠르고, 즉각적인 수분감과 함께 쿨링감이 느껴지는 사용감으로 설계됐고 여러 번 레이어링해도 끈적임이 크게 남지 않는다.믹순 관계자는 “올리브영 오프라인 입점 및 브랜딩 공간 확대는 소비자 접점을 넓히고 브랜드 경험의 밀도를 높이기 위한 선택이라며 “신제품 론칭을 통해 제품 포트폴리오를 확장하고 브랜드 인지도를 강화해 나갈 계획이며 앞으로도 고객 니즈를 면밀히 반영한 제품 개발과 마케팅 전략으로 시장 내 입지를 더욱 공고히 할 것”이라고 밝혔다.한경비즈니스 온라인뉴스팀 기자 biznews@hankyung.com