코스피가 장 초반 5000을 돌파한 22일 서울 중구 하나은행 본점 딜링룸에서 딜러들이 코스피 5000시대 개막을 축하하며 퍼포먼스를 하고 있다. 2026.1.22 사진=한경 문경덕 기자

코스피가 사상 처음으로 5000포인트를 돌파하며 독보적인 강세를 이어가고 있다.지난해 전 세계 주요국 증시 가운데 높은 상승률을 기록한 데 이어 올해도 상승 흐름이 멈추지 않으면서 증권사에서는 ‘코스피 6000시대’ 가능성까지 거론하고 있다.22일 한국거래소에 따르면 코스피는 이날 장중 5000선을 넘어서며 역대 최고치를 새로 썼다.지수 급등이 이어지자 개인 투자자들 사이에서는 “지금 안 사면 기회를 놓친다”는 포모(FOMO) 심리도 확산 되는 분위기다.코스피는 지난해 연간 기준 75.6%의 상승률을 기록하며 주요 20개국(G20)과 경제협력개발기구(OECD) 회원국 가운데 가장 높은 수익률을 나타냈다.이는 칠레(57%), 일본(27%), 미국(17%) 등 주요 국가 증시를 큰 폭으로 앞선 성과다.글로벌 투자은행(IB)들도 한국 증시에 대한 기대감을 높이고 있다. 맥쿼리는 2026년 코스피가 6000선에 근접할 수 있다고 전망하며 삼성전자와 SK하이닉스를 핵심 종목으로 제시했다.JP모건 역시 반도체 업황 회복과 정부의 기업 밸류업 정책을 추가 상승 요인으로 꼽으며 한국 증시에 대한 ‘비중 확대’ 의견을 유지했다.정유진 기자 jinjin@hankyung.com