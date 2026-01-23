사진=연합뉴스

일론 머스크 테슬라 최고경영자(CEO)가 처음으로 참석한 세계경제포럼(WEF·다보스포럼)에서 향후 휴머노이드 로봇 출시 일정과 테슬라의 주요 사업 등에 대해 전망을 제시했다.22일(현지 시간) 스위스 다보스에서 WEF 임시 공동의장이자 블랙록 회장인 래리 핑크와의 대담에서 밝혔다. 그는 “내년 말쯤에는 일반 대중에게 휴머노이드 로봇을 판매할 수 있을 것”이라고 말했다.테슬라의 휴머노이드 로봇 ‘옵티머스’는 이미 공장 내 단순 작업 일부에서 활용되고 있다. 올해 말에는 더 복잡한 작업을 수행할 것이라고 예측했다. 머스크는 “매우 높은 신뢰성과 안전성에 대해 기능의 범위도 매우 높다고 확신할 때 일반인들을 대상으로 시중 판매를 시작할 것”이라고 말했다.그는 “로봇공학과 인공지능(AI)은 모두를 위한 풍요로 가는 길”이라며 이런 기술이 세계적인 빈곤을 해결할 유일한 방법이라고 말했다.로봇공학이 세계 경제의 성장을 촉진할 것이라는 전망을 내놨다. 이후에는 로봇의 대량 생산으로 로봇이 인간보다 많아질 것이라고 내다봤다.머스크는 자율주행을 목표로 개발 중인 테슬라 FSD에 대해서도 언급했다. 그는 “유럽에서는 다음 달에 감독형 FSD(Full Self-Driving) 승인을 기대하고 있고, 중국도 비슷한 시기가 될 수 있다”고 말했다.그는 “올해 말쯤 어떤 인간보다 똑똑한 AI 모델이 등장하고 늦어도 내년에는 그렇게 될 것”이라며 “2030년이나 2031년, 즉 지금으로부터 5년 후에는 AI가 인류 전체보다 더 똑똑해질 것”이라고 말했다.머스크는 올해 처음으로 다보스포럼에 참여했다. 그는 2023년 다보스 포럼을 “점점 더 사람들이 전혀 원하지 않는, 선출되지 않은 세계 정보가 되어가고 있다”고 비판한 적 있다.배현의 인턴기자 baehyeonui@hankyung.com