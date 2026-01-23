온수역 일대 개발 수혜 기대… ‘쌍용 더 플래티넘 온수역’ 관심

1·7호선 더블 역세권인 온수역 일대가 다양한 개발과 교통 호재로 부동산 시장의 관심을 끌고 있다.실제 온수역 일대 지구단위계획을 통한 역세권 활성화, 럭비구장 부지 개발 등 굵직한 개발사업과 GTX-B·D 노선, 수도권 서남부 광역철도 등 광역 교통망 확충이 예정돼 있어 주거와 상업 가치가 동시에 상승할 것으로 기대된다.먼저 현재 추진 중인 ‘온수역 일대 지구단위계획’은 온수역 일대를 수도권 서남부의 관문 거점으로 육성하기 위한 광역적 도시관리 계획이다. 철도로 단절됐던 남북 지역의 연결성을 강화하고, 노후 부지를 체계적으로 정비해 역세권 복합 기능을 회복하는 데 중점을 두고 있다. 주요 거점은 특별계획구역으로 지정돼 효율적인 토지 이용을 유도하며, 단계적인 주거 환경 개선도 병행된다.특히 핵심 프로젝트 중 하나인 ‘럭비구장 특별계획구역’은 기존 럭비구장 부지를 주거·상업·업무·문화 기능이 결합된 복합 랜드마크로 재탄생시킬 예정이다. 이곳엔 공동주택과 오피스텔을 포함한 2,000여 가구의 주거시설이 들어설 계획이며, 온수역 광장과 보행자 전용도로를 중심으로 공공임대 업무시설, 교육·연구시설, 문화시설 등 다양한 도시 기능이 집중될 예정이다.여기에 온수역 일대에는 교통호재도 잇따르고 있다. 먼저 온수역에서 두 정거장 거리인 부천종합운동장(7호선·서해선)역에는 GTX-B 노선이 2031년 개통을 목표로 추진 중이며, GTX-D 노선 계획도 속도를 내고 있다.또 제2경인선, 신구로선, 신천신림선을 통합하는 수도권 서남부 광역철도(가칭·계획)가 2030년 착공, 2036년 완공을 목표로 민간 투자 방식 재추진에 나섰다.계획에 따르면 해당 노선은 인천 청학에서 출발해 시흥 은계에서 두 갈래로 나뉘며, 한 갈래는 부천 옥길과 온수역을 거쳐 서울 목동까지, 다른 갈래는 광명 하안과 금천, 신림까지 이어질 예정이다. 노선 개통 시 온수역과 목동이 직결돼 일대의 서울 도심 접근성은 한층 개선될 전망이다.이런 가운데, 온수역 일대에서는 '쌍용 더 플래티넘 온수역'이 2월 분양을 앞두고 있어 이목이 집중되고 있다. 쌍용건설이 부천시 괴안3D구역 재개발을 통해 선보이는 이 단지는 지하 3층~지상 최고 35층, 총 759세대 규모로 조성되며, 이 중 전용면적 59·84㎡ 230세대가 일반분양 물량으로 공급된다.단지는 지하철 1·7호선이 교차하는 온수역을 도보로 이용할 수 있는 역세권 입지를 갖춰, 온수역 일대에 이어지고 있는 각종 개발·교통 호재를 가까이에서 누릴 수 있다. 또한 온수역을 통해 서울생활권과 인프라를 더 쉽게 누리는 것이 강점으로, 특히 가산디지털단지(10분대), 여의도(20분대), 서울역(30분대), 강남(30분대) 등 서울 주요 업무지구로 빠르게 이동할 수 있다.쌍용 더 플래티넘 온수역은 이와 함께 인근 동곡초를 도보로 통학할 수 있어 안심 교육 여건도 갖췄다. 또 역곡중·항동중·역곡고 등 중·고교가 인접하고, 주변에는 부천과학고 개교가 확정됐다.생활 인프라도 풍부하다. 홈플러스, CGV, 역곡상상시장, 역곡남부시장 등을 편리하게 이용할 수 있고, 가톨릭대학교 부천성모병원 등 대형 의료기관도 가깝다. 또한 단지 인근에 어린이공원과 항동근린공원, 푸른수목원, 항동저수지 등 대규모 녹지 공간이 조성돼 있다.쌍용 더 플래티넘 온수역의 견본주택은 서울특별시 구로구 오류동 일원에 위치하며, 2월 중 오픈 예정이다.한경비즈니스 온라인뉴스팀 기자 biznews@hankyung.com