서울 성북구 보문동 ‘미리내집 연계형 공공한옥’ 7호 / 서울시 제공

신혼부부의 한옥 수요가 늘고 있다. 넓은 마당과 다락 공간이 주는 한옥의 매력이 그 원인으로 분석된다.서울시가 신혼부부 주거 안정을 위해 ‘미리내집 연계형 공공한옥’ 7가구를 공급했다. 이에 2093명이 신청해 평균 299대 1의 경쟁률을 기록했다.보문동 7호가 경쟁률 956대 1로 수요가 가장 높았다. 과거 단일 매물 최고 경쟁률은 제4차 미리내집 호반써밋으로 759대 1이었다. 원서동 5호는 284대 1, 가회동 1호는 263대 1로 뒤를 이었다.미리내집(장기전세주택2)은 신혼부부를 대상으로 아이 낳고 살 수 있는 주거공간을 제공하는 주택정책이다. 자녀 출산 시 다양한 인센티브를 부여하고 저출생을 극복한다는 취지다.미리내집 연계형 공공한옥은 신생아 가구·신혼부부·예비 신혼부부 등에게 공공한옥을 시세의 60-70% 수준으로 빌려주는 임대주택이다. 과거 공방이나 한옥 체험 시설이던 집을 개조해 신혼부부용으로 꾸몄다.서울시가 한옥을 개조해 공공임대주택으로 공급하는 것은 이번이 처음이다. 거주 중 자녀를 출산하면 10년 거주 후 장기전세주택으로 우선 이주를 신청할 수 있다.보문동 7호는 아파트와 단독주택이 같이 있는 일반 주거지역에 있다. 이에 따라 생활상권 접근성이 좋고 방 3개를 갖춘 51.1㎡(약 15.5평) 구성이 큰 수요를 얻고 있다고 평가된다.284대 1의 경쟁률을 기록한 원서동 5호 한옥은 창덕궁 담장에 붙어 있는 집이다. 궁 안 나무를 내 집 정원처럼 볼 수 있다.서울시는 3월까지 대상자의 입주 자격을 확인한 뒤 4월 2일에 최종 당첨자를 발표한다. 2026년에 사업이 종료되는 공공한옥 7개소를 미리내집으로 추가 공급할 예정이다.박정원 인턴 기자 jason201477@hankyung.com