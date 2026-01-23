"K패션 좋아요" 日 1020세대 3명 중 1명, '아무드'로 쇼핑

원스톱 글로벌 진출 서비스 통해

K셀러 판로 확대 주도



벤힛, 크라시앙, 모디무드 등 한국 쇼핑몰과

브랜드 일본 현지 거래액 상승

에이블리의 일본 패션 플랫폼 ‘아무드(amood)’가 일본에서 영향력을 키우고 있다.23일 아무드는 입점 브랜드 ‘벤힛’의 지난해 4분기(10~12월) 거래액이 전년 동기 대비 11배 이상(1016%) 증가했다고 밝혔다. 또 다른 브랜드 무센트 거래액도 6.5배 이상(561%) 늘었으며, 크라시앙(316%), 모디무드(146%), 블랙업(82%) 등도 거래액 상승세다.아무드의 일본 내 누적 다운로드 수는 650만회를 돌파했다. 1020세대(만 14세 이상 29세 이하) 여성 이용자는 약 425만명으로, 전체 1020 여성 인구(약 915만명) 46%가 아무드 앱(애플리케이션)을 경험했다.아무드는 해외 진출에 필요한 번역, 해외 배송, 통관, 고객 응대(CS) 등 전 과정을 대행하는 ‘원스톱 글로벌 진출 서비스’를 통해 K셀러의 판로 확대를 이끌고 있다.회사 측은 ‘상품력’과 ‘유저 편의성’을 강화한 점이 성과를 견인했다고 분석했다. 아무드는 국내 셀러의 글로벌 진출 진입 장벽을 대폭 낮춰 현지 고객의 K패션 쇼핑 선택 폭을 넓혔다. 에이블리가 직접 개발한 ‘AI 개인화 추천 기술’을 아무드에 그대로 적용해 다양한 한국 상품을 취향에 맞게 연결해 준 결과, 일본 유저의 ‘쇼핑 밀도’를 높이는데 기여한 것으로 풀이된다.향후 아무드는 일본 내 풀필먼트 기반 구축을 통해 배송 경쟁력 강화에 나설 계획이다. 지난해 7월, 서울 성수동에 글로벌 전용 풀필먼트 센터를 신설해 국내 물류 인프라를 확장한 데 이어 해외 물류 거점 마련을 통해 ‘K패션 네트워크’ 강화에 속도를 낸다는 목표다. 유저는 취향에 맞는 한국 의류 상품을 더 빠르게 받아볼 수 있으며, 셀러에게는 구매 전환을 돕는 기회가 될 것으로 예상된다.아무드 관계자는 “아무드가 일본에서 한국의 트렌디한 패션 상품을 다양하고 빠르게 만나볼 수 있는 대표 쇼핑 앱으로 자리매김했다”라며 “쇼핑몰부터 브랜드까지 한국 패션 스타일에 대한 글로벌 관심과 선호도가 빠르게 늘고 있는 가운데, 앞으로도 K패션 세계화에 앞장설 것”이라고 말했다.최수진 기자 jinny0618@hankyung.com