치매 치료제 AR1001부터 차세대 PDE-5 억제제 기반 신약으로 주력 파이프라인 확대

아리바이오가 미국 신장질환 전문 바이오기업 레스타리(RESTARI, LLC)와 신장 및 간 질환 신약에 대한 독점 라이선스 및 상업화 계약을 체결했다고 23일 밝혔다.계약 규모는 개발 및 매출에 따른 단계별 마일스톤 등 총 2억3000만달러(한화 약 3300억원)에 달한다. 상업화 이후 매출에 연동된 로열티는 별도로 지급된다. 아리바이오는 이를 통해 최대 2조3500억원 규모의 수익을 올릴 수 있는 것으로 기대하고 있다.이번 계약을 통해 레스타리는 아리바이오가 개발 중인 ‘차세대 포스포디에스터라아제-5(PDE-5) 억제제’ 기반의 다낭성신장질환(PKD) 및 간낭성질환(CLD) 치료 프로그램에 대해 글로벌 개발 및 상업화에 관한 독점적 권리를 확보했다. 기존에 아리바이오가 권리를 보유한 유라시아 지역은 계약에서 제외됐다.레스타리와 기술이전 계약을 체결한 차세대 신장·간질환 프로그램은 경구용 알츠하이머 치료제 후보물질 AR1001과 함께 아리바이오의 주력 파이프라인이다. 아리바이오는 주력 파이프라인을 다각도로 확장해 신경계 영역뿐 아니라 신장·간질환 등 미충족 의료수요가 큰 질환군으로도 적용 범위를 넓히는 전략을 추진 중이다.아리바이오의 AR1001에 대한 국가별 판권 계약 누적액은 2조9900억원에 달한다. 이번 신장·간질환 프로그램 계약(약 3300억 원)을 추가로 확보하며 회사 기준 누적 계약 규모가 3조3200억 원에 이른다.레스타리는 신장 및 간 질환 전문 기업으로, 인디애나대학교 명예 교수이자 미국 내과학회(FACP)·신장학회(FASN) 회원인 로버트 바칼라오(Robert Bacallao, MD) 박사와의 연구를 통해 PDE-5 억제제 계열 접근이 낭성질환 치료에 유의미할 수 있다는 레퍼런스를 확보했다. 더불어 아리바이오와 협력을 진행하면서 해당 질환 분야에서 차별화된 치료제 개발에 본격 착수할 예정이다.정재준 아리바이오 대표이사는 “이번 협력은 아리바이오의 전임상·임상 개발 역량과 레스타리의 질환 특화 전문성이 결합된 전략적 파트너십”이라며 “차세대 PDE-5 억제제 기반 기술을 통해 신장 및 간 질환자들에게 실질적인 치료 대안을 제시할 수 있을 것으로 기대한다”고 말했다.한편, 아리바이오는 코스닥 상장사 소룩스와 합병을 추진 중이다. 합병 예정 기일은 오는 2026년 5월 7일이다.민보름 기자 brmin@hankyung.com