이혜훈 기획예산처 장관 후보자(뉴스1)
이혜훈 기획예산처 장관 후보자(뉴스1)
이혜훈, 장남 대학 입학 '아빠찬스' 의혹에···"17년 전·아들 셋이라 잘 기억못해"

강홍민 기자 khm@hankyung.com