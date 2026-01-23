2025년 10월 정기선 HD현대 회장이 경기도 성남 HD현대 글로벌R&D센터(GRC) 구내식당에서 임직원들과 점심을 함께하며 현장 소통에 나서고 있다. 사진=HD현대

정기선 HD현대 회장이 HD현대중공업 직원들에게 선물한 두바이쫀득쿠키. 사진=HD현대 SNS

사진=HD현대 SNS

"회장님, '기'분좋은 '선'물로 간식차 보내주세요".정기선 HD현대 회장이 HD현대중공업 직원들에게 최근 품절 대란이 일고 있는 '두바이쫀득쿠키(두쫀쿠)'를 선물했다.23일 HD현대 SNS에 따르면 HD현대는 최근 시무식에서 사내 행사 중 하나로 정 회장의 이름으로 삼행시를 짓는 이벤트를 진행했다.당시 행사에서 한 직원이 정기선 회장의 이름으로 삼행시를 지으며 "사업부를 응원할 간식차를 보내달라"고 재치 있게 요청하자, 정 회장이 젊은 세대의 입맛을 저격한 '두쫀쿠'로 즉각 화답한 것이다.이번 선물 전달은 정 회장이 평소 강조해온 '유연한 조직문화'와 'MZ세대와의 격식 없는 소통'의 연장선으로 풀이된다.1982년생인 정 회장은 취임 이후 젊은 감각을 바탕으로 조직문화 혁신 행보를 본격화하고 있다.지난해 11월 청주 HD현대일렉트릭, 충북 음성 HD현대에너지솔루션 등 전국 사업장을 차례로 방문해 현장 목소리를 청취했다.이어 지난해 12월에는 GRC에서 임직원들과 함께 김장 나눔 봉사 활동에 직접 참여하며 스킨십을 강화했다.정 회장은 현장의 젊은 리더들과 직접 만나 상호 존중과 소통의 문화를 강조하며 기업문화 혁신에 공들이고 있다.지난해 12월 울산 HD현대중공업 인재교육원에서 기업문화 개선 아이디어를 공유하는 '하이파이브 데이(HI-5 DAY)'를 열고 MZ세대 직원들과 자유롭게 질의응답을 주고 받으며 HD현대의 미래 조직문화 토대를 점검했다.이 자리에서 정 회장은 "HD현대의 강점은 어떻게든 해내는 실행력과 추진력"이라며 "이러한 강점을 유지하되 서로의 이야기에 귀 기울이는 소통이 더해질 때 더 나은 조직문화가 완성될 것"이라고 강조했다.안옥희 기자 ahnoh05@hankyung.com