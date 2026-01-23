투자 황금기, ‘ 코스피 5000시대 & CES 2026 투자 전략’ 세미나 개최

이선엽, 조윤남, 손재권... 투자 궁금증 해결사

1월 29일 한국경제신문 다산홀, 선착순 100명

한경미디어그룹과 한경매거진&북이 오는 1월 29일(목) 서울 한국경제신문사 다산홀에서 < 코스피 5000 시대 & CES 2026 투자 전략> 세미나를 연다. 코스피 5000시대 진입과 함께 찾아온 투자 황금기'애 국내 투자 유망 섹터부터 사이클 분석으로 실패 없는 투자 전략을 세우는 방법부터 AI 컨버전스'로 예견되는 기업 격변 인사이트도 들을 수 있는 시간이다.CES에서 발견한 피지컬 AI와 바이오 헬스 등 글로벌 테크 기업 정보는 실리콘밸리에서 활동하는 혁신 미디어 더밀크의 손재권 대표가 맡는다. 어디에서도 들을 수 없던 현장의 소식과 업계 반응, 테크 기업이 그리는 미래 청사진을 확인할 수 있다.2강 코스피 5000시대의 유망 섹터는 이선엽 AFW파트너스 대표의 강연으로 들을 수 있다. 반도체와 방산을 넘어 앞으로 어떤 섹터를 주목해야 할지 그 비밀이 공개된다.3강은 화제의 신간 ‘사이클 투자 법칙’의 조윤남 코어16 대표가 산업과 주가 흐름을 읽는 비법을 소개한다. 시장의 노이즈를 이기는 계량적 투자 공식은 주가 급등이 예고되는 현시점 가장 유용한 투자 전략이다.참석자 전원에게는 손재권 대표의 ‘한경무크 CES 2026’과 조윤남 대표의 ‘사이클 투자 법칙’ 저서 두 권을 모두 증정한다. 선착순 100명까지 참석할 수 있으며 참가비는 5만원이다. 세미나는 아래 QR코드를 스캔해 신청할 수 있다.- 일시: 1월 29일(목) 오후 2시~5시- 장소: 한국경제신문 18층 다산홀- 주최: 한경미디어그룹·한경매거진&북박경희 기자 gerrard@hankyung.com