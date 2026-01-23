대우건설, 마이어 아키텍츠·Arup 등과 협업해 ‘Only One 성수’ 비전 제시

김보현 대우건설 사장(왼쪽에서 3번째)이 성수4지구 내 아파트 단지를 방문해 현장을 둘러보고 있다. 사진=대우건설

대우건설 김보현 사장이 지난 22일 시공권 입찰을 앞둔 성수전략정비구역 제4지구(이하 성수4지구) 재개발 구역을 직접 방문해 현장 임직원들을 격려하고, 최고의 사업조건으로 입찰에 임해달라고 당부했다.김보현 사장은 임직원들에게 “성수4지구는 서울의 미래 주거 지형을 새롭게 정의할 상징적인 사업지”라며 “그동안 대우건설이 축적해온 하이엔드 주거사업 역량과 기술력을 총동원해 조합과 지역사회가 만족할 수 있는 최적의 제안을 준비해 달라”고 강조했다.김 사장의 이번 방문은 대표이사가 직접 현장을 둘러보며, 조합원들에게 최종 제시할 조건을 세심히 챙기겠다는 의지가 담긴 행보로 분석된다.대우건설은 서울 성동구 한강변 소재 성수4지구에 한강과 서울숲, 도심 스카이라인이 어우러지는 미래형 랜드마크로 조성한다는 비전을 제시하기 위해 차별화된 설계와 주거상품 전략을 집중 검토하고 있다.김보현 사장은 “성수4지구는 성수 전략정비구역 내 독보적인 520m 한강 접촉면을 보유한 단지로 향후 인근 정비 구역은 물론 한강변을 대표하는 단지로 자리매김할 것”이라며 “반드시 조합의 파트너가 되어 성수의 새로운 기준을 세우겠다”고 포부를 밝혔다.대우건설은 ‘Only One 성수’라는 비전 실현을 위해 설계는 프리츠커 수상자인 리차드 마이어가 설립한 미국의 마이어 아키텍츠(Meier Architects), 건축구조 분야는 영국의 Arup(아룹), 조경은 영국의 Grant Associates(그랜트 어소시에이츠)와 협업하기로 발표한 바 있다.성수4지구의 시공자 선정을 위한 입찰은 오는 2월 9일 마감된다. 대우건설은 보름 남짓한 기간 동안 조합의 입찰 지침을 바탕으로 최적의 설계와 조합원 분담금 최소화 등 압도적인 금융·사업 조건을 제시하기 위해 전사적 역량을 결집할 계획이다.민보름 기자 brmin@hankyung.com