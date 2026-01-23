사진설명=사진 (좌) 서울여대 경영대학 허종호 교수 / (우) GS차지비 김정욱 대표

GS차지비(대표 김정욱)는 '2026 대한민국 브랜드 명예의전당' 전기차 충전 서비스 부문에서 2년 연속 수상했다고 밝혔다.‘대한민국 브랜드 명예의전당’은 산업정책연구원이 주최하는 브랜드 시상으로, 서비스 품질, 고객경험, 운영 안정성, 지속 가능성, 혁신 역량 등 다각적인 평가 지표를 기반으로 브랜드 운영 성과를 종합적으로 평가한다. 단기적인 마케팅 지표보다는 서비스 운영의 일관성과 고객이 체감하는 성과를 중심으로 부문별 대표 브랜드를 선정한다.GS차지비는 국내 전기차 충전 서비스 시장에서 시장점유율 1위 사업자로서의 입지를 유지하고 있다. 업계 최대 규모의 충전 네트워크를 기반으로 전국 단위 충전소 인프라를 운영하며, 전기차 충전 서비스 전반에서 시장 영향력을 확대해 왔다.GS차지비는 충전 인프라 구축을 넘어, 충전기 운영과 유지관리, 고객 응대에 이르는 서비스 운영 전반을 체계적으로 관리해 왔다. 이러한 운영 체계는 전국 단위 충전 네트워크를 안정적으로 운영하는 기반으로 작용하고 있다.서비스 운영 측면에서는 충전기 가동률, 장애 대응 체계, 고객 문의 처리 프로세스 등 주요 운영 지표를 중심으로 지속적인 관리와 개선을 추진해 온 점이 이번 평가에서 긍정적으로 작용했다. 이를 통해 고객이 실제 이용 과정에서 체감하는 서비스 신뢰성과 안정성 확보에 기여해 왔다.국내 전기차 충전 산업은 충전 인프라의 양적 확대를 넘어, 운영 효율성과 서비스 품질을 기반으로 한 경쟁이 본격화되고 있는 단계에 접어들고 있다. 이러한 환경 속에서 GS차지비는 시장점유율 1위 사업자로서 운영 역량을 지속적으로 축적해 온 점에서 의미 있는 평가를 받았다.김정욱 GS차지비 대표는 “브랜드는 고객이 실제 서비스를 이용하는 과정에서 느끼는 신뢰와 편의성이 축적된 결과라고 생각한다”며, “서비스 운영 전반의 안정성을 기반으로 고객이 안심하고 이용할 수 있는 충전 환경을 지속적으로 확대해 나가겠다”고 말했다.한경비즈니스 온라인뉴스팀 기자 biznews@hankyung.com