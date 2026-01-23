타이탄클래스, 한석준 아나운서 전속 모델 발탁

타이탄컴퍼니가 운영하는 교육 플랫폼 타이탄클래스가 방송인 한석준을 전속 모델로 발탁하며, 교육 브랜드의 철학과 방향성을 대외적으로 본격화했다.이번 전속 모델 선정은 2025년 12월 29일 서울 잠실 시그니엘 호텔에서 열린 ‘2025 티처스 나잇’ 행사를 통해 공식 발표됐다. 해당 행사에는 타이탄클래스를 비롯해 코주부클래스, 아이비클래스, 엔잡연구소 소속 강사 및 임직원, VIP 등 총 244명이 참석해 연간 성과를 공유하고 향후 교육 전략을 논의했다.행사 진행과 특별 강연을 맡은 한석준 아나운서는 ‘강사의 전달력과 신뢰가 교육의 본질’이라는 주제로 강연을 진행하며, ‘사람 중심 교육’의 중요성을 강조했다. 그는 “지식보다 중요한 것은 전달하는 사람의 태도와 신뢰이며, 교육은 결국 삶의 방향을 제시하는 일”이라고 말했다.제20회 2025 대한민국 나눔대상 서울시장상을 수상한 타이탄클래스의 오윤록 의장은 정보 전달을 넘어 검증된 실전 경험과 지속 가능한 성장 구조를 교육의 핵심 가치로 삼아왔다. 타이탄컴퍼니 측은 “타이탄클래스는 단순한 강의 플랫폼이 아니라, 강사와 수강생이 함께 성장하는 교육 생태계를 지향한다”며 “한석준 아나운서와의 협업은 타이탄이 추구하는 신뢰, 전문성, 지속성이라는 메시지를 상징적으로 보여주는 선택”이라고 밝혔다.한석준 아나운서는 향후 타이탄클래스의 브랜드 캠페인, 콘텐츠 제작, 대외 홍보 활동 전반에 참여하며, 플랫폼의 비전과 교육 철학을 전달하는 핵심 모델로 활동할 예정이다.한경비즈니스 온라인뉴스팀 기자 biznews@hankyung.com