정청래 더불어민주당 대표(연합뉴스)

정청래 더불어민주당 대표가 조국혁신당과의 ‘합당’ 카드를 꺼내 든 것과 관련해 민주당의 내홍이 심화하고 있다.합당 가능성이 언급된 지 하루 만인 23일 이언주·황명선·강득구 최고위원은 국회 소통관에서 긴급 기자회견을 열고 “정 대표의 독선과 비민주성을 강력히 규탄한다”며 공식 사과와 진상 규명을 요구했다.이날 최고위원들은 회견 내내 정 대표의 합당 제안이 '절차 무시'라고 비판했다. 이들은 “당원들이 선출한 최고위원들조차 전날 오전 9시 30분 회의 직전까지 합당 제안 사실을 전혀 몰랐다”며 “발표 20분 전에야 통보받았고, 대다수 의원은 언론을 통해 알았다”고 주장했다.특히 조국 조국혁신당 대표는 하루 전인 21일 이미 설명을 들었다는 점을 들어 “상대 당 지도부는 미리 알고, 우리 당 지도부는 까맣게 모르는 게 말이 되느냐”고 꼬집었다.더불어 합당 제안이 이재명 대통령과 사전 교감이 있었던 것처럼 비치게 된 점도 비판했다.최고위원들은 “확인 결과 전날 발표는 대통령실과 사전 공유된 사안이 전혀 아니다”라며 “홍익표 정무수석과 우상호 전 수석을 통해서도 확인된 사실”이라고 선을 그었다.그러면서 “대통령의 뜻인 것처럼 오해를 불러일으키고 대통령을 정치적 논란 한가운데로 끌어들이는 방식은 결코 바람직하지 않다”고 질타했다.앞서 정 대표의 합당 제안을 들은 조국 대표는 "국민의 뜻에 따라 결정할 것"이라는 모호한 답을 내놓았다. 이 같은 반응에 합당의 거사를 미리 조율하지 않고 여당 대표 혼자 결정한 것 아니냐는 비판의 목소리가 나오는 지점이다.한편 이날 긴급기자회견을 연 민주당 최고위원들은 △당대표의 공식 사과 △재발 방지 대책 △합당 논의 과정의 진상 공개를 요구하며 “정청래식 독단은 이제 끝나야 한다”고 경고했다.강홍민 기자 khm@hankyung.com