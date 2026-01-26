커브드, 클렌징 단계부터 피부 컨디션을 고려한 신제품 '펩타이드 워터 젤 클렌저' 출시…

스킨 에이징 브랜드 커브드(Kurved)가 오는 1월 클렌징 단계부터 피부 컨디션을 고려한 신제품 '펩타이드 워터 젤 클렌저'를 출시한다.해당 제품은 세정력 위주의 기존 클렌징 제품과 달리, 매일 반복되는 세안 과정에서 피부 부담을 줄이고 수분 밸런스까지 함께 관리할 수 있도록 설계된 워터 베이스 젤 타입 클렌저다. 노폐물과 메이크업 잔여물을 부드럽게 제거하면서도, 세안 후 당김 없이 촉촉한 피부 상태를 유지하는 데 초점을 맞췄다.이번 신제품에는 펩타이드를 비롯해 베타인 등을 조합한 커브드 독자 복합 성분 ElastiPure Complex™가 적용됐다. 해당 포뮬러는 클렌징 과정에서 쉽게 무너질 수 있는 피부 컨디션을 보호하고, 세안 후 피부 결을 촉촉하고 부드럽게 정돈하는 데 도움을 준다.또한 설페이트 계면활성제가 아닌 아미노산계 클렌징 시스템을 적용해 피부 자극을 최소화했으며, 피부 일차자극 테스트를 완료해 민감해지기 쉬운 피부도 데일리로 사용할 수 있도록 설계됐다. 세안 직후에도 수분감이 유지돼, 이후 스킨케어 흡수력과 메이크업 밀착력까지 고려한 점이 특징이다.커브드는 이번 신제품 출시를 기념해 자사 공식몰을 통해 런칭 프로모션을 진행할 예정이다. 해당 기간 동안 '펩타이드 워터 젤 클렌저'를 특별 혜택가로 선보이며, 구매 고객을 위한 프로모션도 함께 운영한다.커브드 관계자는 "클렌징은 스킨케어의 시작이지만, 피부 컨디션에 미치는 영향은 간과되기 쉬운 단계"라며 "펩타이드 워터 젤 클렌저는 세안 후 피부가 쉽게 건조해지거나 거칠어지는 경험에 주목해, 클렌징 단계부터 피부 결과 밸런스를 관리할 수 있도록 개발한 제품"이라고 밝혔다.한경비즈니스 온라인뉴스팀 기자 biznews@hankyung.com