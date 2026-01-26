커브드, 클렌징 단계부터 피부 컨디션을 고려한 신제품 '펩타이드 워터 젤 클렌저' 출시…

해당 제품은 세정력 위주의 기존 클렌징 제품과 달리, 매일 반복되는 세안 과정에서 피부 부담을 줄이고 수분 밸런스까지 함께 관리할 수 있도록 설계된 워터 베이스 젤 타입 클렌저다. 노폐물과 메이크업 잔여물을 부드럽게 제거하면서도, 세안 후 당김 없이 촉촉한 피부 상태를 유지하는 데 초점을 맞췄다.
이번 신제품에는 펩타이드를 비롯해 베타인 등을 조합한 커브드 독자 복합 성분 ElastiPure Complex™가 적용됐다. 해당 포뮬러는 클렌징 과정에서 쉽게 무너질 수 있는 피부 컨디션을 보호하고, 세안 후 피부 결을 촉촉하고 부드럽게 정돈하는 데 도움을 준다.
또한 설페이트 계면활성제가 아닌 아미노산계 클렌징 시스템을 적용해 피부 자극을 최소화했으며, 피부 일차자극 테스트를 완료해 민감해지기 쉬운 피부도 데일리로 사용할 수 있도록 설계됐다. 세안 직후에도 수분감이 유지돼, 이후 스킨케어 흡수력과 메이크업 밀착력까지 고려한 점이 특징이다.
커브드는 이번 신제품 출시를 기념해 자사 공식몰을 통해 런칭 프로모션을 진행할 예정이다. 해당 기간 동안 '펩타이드 워터 젤 클렌저'를 특별 혜택가로 선보이며, 구매 고객을 위한 프로모션도 함께 운영한다.
커브드 관계자는 "클렌징은 스킨케어의 시작이지만, 피부 컨디션에 미치는 영향은 간과되기 쉬운 단계"라며 "펩타이드 워터 젤 클렌저는 세안 후 피부가 쉽게 건조해지거나 거칠어지는 경험에 주목해, 클렌징 단계부터 피부 결과 밸런스를 관리할 수 있도록 개발한 제품"이라고 밝혔다.
