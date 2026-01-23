사단법인 무역관련지식재산권보호협회 제공

사단법인 무역관련지식재산권보호협회(이하 'TIPA')는 1월 22일 국내 K-뷰티 기업을 대상으로 'AI 기반 위조품 판독 지원 시범사업 참여기업 모집 설명회'를 개최했다.이번 설명회는 K-뷰티 산업의 글로벌 성장과 함께 확산되고 있는 위조품 유통에 대응하기 위해 AI 기반 위조품 판독 기술을 지식재산권 보호 업무에 시범 적용하는 방안을 소개하고, 관련 시범 사업에 참여할 기업을 모집하기 위해 마련됐다. 설명회에는 K-뷰티 기업 및 관계사 등 총 40여 명이 참석했다.TIPA는 앞서 작년 10월 2일 지식재산처가 주최한 위조상품 감정기술 컨퍼런스에서 AI 기반 위조품 판독 지원 기술을 공개하고, 기술 시연 및 활용 가능성을 소개한 바 있다. 당시 컨퍼런스는 업계 및 관계기관의 관심 속에 성공적으로 개최됐으며, 기술의 실효성과 현장 적용 가능성에 대한 긍정적인 평가를 받았다.이번 설명회는 해당 기술 공개 이후 산업 현장에서의 실제 적용 가능성을 검증하기 위한 후속 단계로, 통관 단계는 물론 시중 유통 단계와 해외 시장에서의 지식재산권 보호 업무에 AI 판독 기술을 보조적으로 활용하는 시범사업의 구체적인 운영 방안이 공유됐다. 아울러 K뷰티 기업들이 알아야 할 통관 단계 지식재산권 보호 제도 전반에 대한 교육도 함께 진행됐다.TIPA는 이번 시범사업을 통해 AI 판독 기술의 현장 활용성을 단계적으로 검증하고, 위조품 대응 과정에서 기술을 활용한 지식재산권 보호 지원 모델을 구체화해 나갈 계획이다.TIPA 전략기획팀장은 "지난해 위조상품 감정기술 컨퍼런스를 통해 기술의 가능성을 확인했다면, 이번 시범사업은 이를 실무에 적용해 검증하는 과정"이라며 "향후 운영 결과를 토대로 기술 기반 지식재산권 보호 체계를 지속적으로 고도화해 나갈 계획"이라고 밝혔다.한편 TIPA는 설명회 이후 시범사업에 참여할 기업을 모집할 예정이다. 모집 공고는 2월 중순 홈페이지를 통해 공고되며, 접수된 신청을 바탕으로 참여 기업을 선정한 뒤 국내외 위조품 유통 대응 및 지식재산권 보호 강화를 위한 실증 사업을 순차적으로 추진할 계획이다.한경비즈니스 온라인뉴스팀 기자 biznews@hankyung.com