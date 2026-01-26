외식물가, 삼겹살 5.5%↑·김밥 5.2%↑·삼계탕 4.2%↑,

소비자물가, 2.3%↑

2만원 가격의 삼계탕 한 그릇 / 한경DB

서민 음식인 김밥, 칼국수, 김치찌개 등의 물가가 계속 상승 중이다. 인건비, 원재료 가격 상승 등 전반적 부담이 외식비에 반영된다는 분석이다.한국소비자원에 따르면 지난해 1년 동안 소비자가 선호하는 외식 메뉴 8개 물가가 최대 5%이상 올랐다. 외식 물가는 소비자물가지수의 한 부분으로 김밥, 삼겹살, 떡볶이 등 자주 소비되는 외식 품목이 기준이 된다.가장 많이 오른 품목은 삼겹살이다. 지난해 1월 1만6846원이던 삼겹살 1인분이 같은 해 12월 1만7769원으로 5.5% 상승했다. 김밥은 한 줄에 3538원에서 3723원으로 5.2% 상승하며 뒤를 이었다. 삼계탕도 1만7269원에서 1만8000원으로 4.2% 올랐다. 일부 식당에서는 삼계탕 가격이 이미 2만원을 넘겼다.외식 물가 상승에는 인건비, 임대료, 전기, 가스 등 여러 요인이 있다. 최저임금 인상에 따라 인건비가 오르고 달러 환율 상승으로 수입 식재료 가격도 인상되고 있다는 분석이다.외식비 부담은 소비자 체감 물가에도 영향을 미친다. 지난달 소비자 물가 총지수는 117.579로 전년 대비 2.3% 올랐다.고환율에 이은 고물가가 물가 상승에 전반적으로 영향을 미치는 것으로 나타난다. 올해에도 물가 상승이 우려될 것으로 전망된다.박정원 인턴 기자 jason201477@hankyung.com