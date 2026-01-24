정청래 더불어민주당 대표 (사진=최혁 기자)

정청래 더불어민주당 대표가 재추진 중인 대의원·권리당원 1인1표제 도입 찬반을 묻는 권리당원 여론조사에서 85.3%가 찬성했다. 이번 투표에는 권리당원 37만 여명(31.64%)이 참여했다.민주당은 지난 22일부터 사흘간 진행한 '1인1표제 도입을 위한 당헌 개정안 의견수렴' 결과 이같이 나타났다고 24일 밝혔다.투표에는 권리당원 116만9969명 중 37만122명(31.64%)이 참여했으며, 이 가운데 31만5827명(85.3%)이 1인1표제에 찬성했다. 반대는 5만4295명으로, 14.7%였다.지난해 11월 당원 대상 여론조사와 비교하면 투표율이 높아지면서 찬성 인원이 늘었다.민주당은 당시에는 같은 해 10월 당비를 낸 당원(164만5061명)을 대상으로 여론조사를 실시했다. 투표 참여자 27만6589명(전체의 16.81%) 중 86.8%가 찬성했다.정 대표는 이런 결과를 앞세워 '1인1표제' 도입을 위한 당헌 개정에 나섰으나 중앙위원회 투표에서 부결된 바 있다.이후 정 대표는 1인1표제 재추진 방침을 밝혔으며 이를 위한 당헌 개정은 다음 달 2~3일 중앙위 투표를 통해 확정된다.강홍민 기자 khm@hankyung.com