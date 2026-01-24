국제 은값 사상 최초 온스당 100달러 돌파

사진=뉴스1

달러화를 대체할 안전 투자처로 여겨지는 귀금속으로의 투자 수요가 지속되면서 26일(현지시간) 국제 은(銀) 가격이 장중 사상 처음으로 온스당 100달러선을 넘어섰다.로이터에 따르면 은 현물 가격은 미 동부시간 이날 오전 10시 47분께 전장보다 4% 오른 온스당 100.1달러에 거래되며 사상 처음으로 온스당 100달러선을 넘겼다.뉴욕상품거래소에서도 이날 미 동부시간 오전 11시 30분께 3월 인도분 은 선물가격이 전장 대비 4.9% 오른 온스당 101.1달러에 거래됐다.은 가격이 온스당 100달러선을 넘어선 것은 사상 최초다.국제 은값은 2025년 한 해 150% 넘게 폭등한 바 있다. 올해 들어서도 이날까지 40% 넘게 오르는 상황이다.그린란드, 이란 등을 둘러싼 지정학적 긴장 고조와 미국의 재정적자, 미 연방준비제도(연준)를 둘러싼 독립성 의구심 등이 탈(脫)달러화 흐름으로 이어지면서 귀금속 가격 랠리를 이어가게 하는 주된 요인으로 지목된다.도널드 트럼프 대통령이 유럽 8개국을 상대로 '그린란드 관세' 부과를 예고했다가 이를 철회했지만, 대표적인 안전자산인 금·은에 대한 수요는 이어지고 있다.이에 더해 은에 대한 산업용 수요가 증가하고 있는 가운데 만성적인 공급 부족 문제가 부각되면서 상승 압력을 더하는 분위기다.한편금 가격도 랠리를 지속하며 사상 최초로 온스당 5천달러선 돌파를 눈앞에 뒀다.뉴욕상품거래소에서 2월 인도분 금 선물은 같은 시간 전장 대비 1.4% 오른 온스당 4981달러에 거래됐다.김정우 기자 enyou@hankyung.com