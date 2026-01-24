전기차 가격 경쟁

테슬라 이어 현대, 기아도 전기차 가격 인하

현대자동차 직원이 전기차 아이오닉 5 하부를 점검하고 있다. 사진=현대차

현대자동차(이하 현대차)가 전기차 일부 모델의 할부 금리를 인하하기로 했다. 테슬라 등 수입 전기차의 가격 인하 공세에 대응해 가격 경쟁력을 강화하기 위한 조치로 해석된다.현대차는 지난 23일부터 저금리 프로모션인 ‘현대 EV 부담 Down 프로모션’의 할부 금리를 낮춘다고 밝혔다.대상 차종은 ‘아이오닉5’ ‘아이오닉6’ ‘코나 일렉트릭’으로, 기존 할부 금리 5.4%에서 2.6%포인트 인하한 2.8%를 적용한다.이 프로모션은 36개월 차량 반납 유예형 할부 상품이다. 중고차 가격을 보장받은 뒤 36개월 만기 시 차량을 반납하고 잔여금(유예금)을 상환할 수 있다.차량을 계속 이용한다면 유예금을 일시 납부하거나 할부 연장을 하면 된다.이에 따라 준중형 스포츠유틸리티차(SUV)인 아이오닉5는 스탠다드 모델 기준 판매가 4740만원에서 트레이드인 조건(현대차 중고 판매 후 신차 구매)과 얼리버드 구매 혜택 등 최대 300만원을 할인, 여기에 전기차 보조금을 적용하면 월 납입금 31만원 수준으로 떨어진다. 이는 이전보다 월 5만원 낮아진 금액이다.같은 방식으로 중형 전기 세단인 아이오닉6는 월 납입금이 33만원에서 26만원으로 줄고 소형 전기 SUV 코나 일렉트릭은 24만원에서 23만원으로 낮아질 전망이다.현대차는 이번 혜택으로 아이오닉5·6는 약 250만원 코나 일렉트릭은 210만원 정도 이자가 절감된다고 설명했다.앞서 기아는 전기차 진입 장벽을 낮추고 다양한 고객 수요에 대응하기 위해 EV5·EV6의 가격을 조정하고 전기차 라인업을 확대한다고 밝혔다. 특히 22일부터 계약을 시작하는 EV5 스탠다드 모델은 실구매가를 3400만원대까지 기대할 수 있을 만큼 경쟁력있는 가격으로 책정했다.한편 국내 시장 전기차 가격 인하는 테슬라코리아가 주도하고 있다. 테슬라는 최근 모델3 스탠다드 후륜구동(RWD)과 프리미엄 롱레인지 RWD의 판매 가격을 각각 4199만원, 5299만원으로 책정하면서 보조금 적용 시 3000만원 후반대로 가격을 구성한 바 있다.테슬라는 지난해 말에도 인기 모델 가격을 최대 940만원 인하하는 등 공격적인 가격 정책을 시행해왔다.새해 경쟁사 신차 출시를 앞두고 대표 모델 가격 경쟁력을 높여 판매 확대와 점유율 강화를 노린 전략으로 풀이된다.김정우 기자 enyou@hankyung.com