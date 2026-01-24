반도체 가격 급등에 따른 실적 개선 전망
증권가, 삼성전자 목표가 줄상향
24일 증권가에 따르면 박유악 키움증권 애널리스트는 전날 보고서를 통해 “현재 삼성전자 주가가 메모리 업체 중 가장 저평가 상태라며 우려보다 실적에 집중해야 한다”고 말했다.
그는 메모리 가격 급등을 반영해 실적 추정치를 상향 조정하며 목표주가를 20만원으로 높였다.
박 애널리스트는 삼성전자 1분기 영업이익을 시장 컨센서스(27조6000억원)를 크게 웃도는 31조원으로 전망했다. 범용 D램과 낸드 가격이 전분기 대비 각각 45%, 50% 급등하면서 반도체(DS) 부문 영업이익만 29조원에 달할 것으로 내다봤다.
또한 올해 D램과 낸드 가격 상승률을 전년 대비 각각 106%, 91%로 예상하며, 이러한 범용 메모리 호황이 HBM4 가격 협상에도 긍정적으로 작용할 것으로 판단했다.
김동원 KB증권 애널리스트도 비슷한 전망을 내놨다. 삼성전자가 테슬라 AI 생태계의 최대 수혜주라는 점을 들어 목표주가로 20만원을 제시했다.
김 애널리스트는 “삼성전자가 메모리와 파운드리 수직 계열화를 통해 피지컬 AI 시장 확대에 최적화된 구조를 갖췄다”고 평가했다. 파운드리 로직 설계 기술 진화로 메모리 처리 속도와 전력 효율을 동시에 높일 수 있다는 설명이다.
특히 “삼성전자는 내년부터 텍사스 공장에서 테슬라의 자율주행·로봇 핵심 두뇌인 AI5(공급 점유율 50%)와 AI6(점유율 100%) 칩을 본격 양산할 전망”이라며 “파운드리 사업 내 테슬라 매출 비중은 2029년 20%, 2031년 30%까지 확대될 것”이라고 내다봤다.
김정우 기자 enyou@hankyung.com
