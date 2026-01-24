연합뉴스

친명계로 분류되는 더불어민주당 이언주·황명선·강득구 최고위원이 23일 국회 소통관에서 정청래 대표의 조국혁신당 합당 제안과 관련해 입장을 밝히고 있다.(사진=임형택기자)

정청래 더불어민주당 대표의 조국혁신당 합당 제안을 둘러싼 당내 논란이 불거지는 모양새다.이언주·강득구·황명선 최고위원은 23일 오전 현장 최고위원회의 참석을 보이콧한 데 이어 오후엔 국회에서 기자회견을 열어 합당 제안과 관련해 "당원들 사이에서 논란이 커지자 누군가 언론에 흘려 이번 제안을 두고 이 대통령과 교감이 있었던 것처럼 보도됐다"며 "그러나 확인 결과 사실이 아니다"라고 주장했다.그러면서 "합당 제안을 언제 누구와 어디까지 어떻게 논의했는지 당원들에게 즉각 진상을 공개하라"며 정 대표를 향해 공식 사과와 독단적 당 운영에 대한 재발 방지 대책을 요구했다.당내 초선 모임인 '더민초'는 소속 의원 28명의 이름의 입장문에서 "선거 승리라는 명분으로 당내 갈등과 분열을 야기하지 말라"며 정 대표를 비판했다.이들은 "당내 어떤 공식 절차도 거치지 않은 일방적 합당 제안은 정당성을 얻기 어렵다"며 "대통령 의중이 반영된 것처럼 언급되는 것은 국정운영 최고 책임자인 대통령에게 부담을 줄 뿐 아니라 불필요한 정치적 논란을 불러올 수 있다"고 지적했다.또 "합당만이 유일한 승리 공식은 아니다. 지지 기반 중첩에 따른 시너지 부재와 중도층 이탈 등 우려되는 지점이 적지 않다"며 "현재 제기되는 우려에 대해 구성원이 납득할 수 있는 충분한 설명과 책임 있는 태도를 보여야 한다"고 촉구했다.앞서 정 대표는 전날 합당 제안 직후 당내에서 이른바 '자기 정치' 비판이 쏟아지자 의원총회에서 '청와대와 조율을 거쳤다'는 취지로 해명한 것으로 알려졌다.강홍민 기자 khm@hankyung.com