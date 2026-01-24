연합뉴스
정청래 더불어민주당 대표의 조국혁신당 합당 제안을 둘러싼 당내 논란이 불거지는 모양새다.

이언주·강득구·황명선 최고위원은 23일 오전 현장 최고위원회의 참석을 보이콧한 데 이어 오후엔 국회에서 기자회견을 열어 합당 제안과 관련해 "당원들 사이에서 논란이 커지자 누군가 언론에 흘려 이번 제안을 두고 이 대통령과 교감이 있었던 것처럼 보도됐다"며 "그러나 확인 결과 사실이 아니다"라고 주장했다.

그러면서 "합당 제안을 언제 누구와 어디까지 어떻게 논의했는지 당원들에게 즉각 진상을 공개하라"며 정 대표를 향해 공식 사과와 독단적 당 운영에 대한 재발 방지 대책을 요구했다.

당내 초선 모임인 '더민초'는 소속 의원 28명의 이름의 입장문에서 "선거 승리라는 명분으로 당내 갈등과 분열을 야기하지 말라"며 정 대표를 비판했다.

이들은 "당내 어떤 공식 절차도 거치지 않은 일방적 합당 제안은 정당성을 얻기 어렵다"며 "대통령 의중이 반영된 것처럼 언급되는 것은 국정운영 최고 책임자인 대통령에게 부담을 줄 뿐 아니라 불필요한 정치적 논란을 불러올 수 있다"고 지적했다.

또 "합당만이 유일한 승리 공식은 아니다. 지지 기반 중첩에 따른 시너지 부재와 중도층 이탈 등 우려되는 지점이 적지 않다"며 "현재 제기되는 우려에 대해 구성원이 납득할 수 있는 충분한 설명과 책임 있는 태도를 보여야 한다"고 촉구했다.

앞서 정 대표는 전날 합당 제안 직후 당내에서 이른바 '자기 정치' 비판이 쏟아지자 의원총회에서 '청와대와 조율을 거쳤다'는 취지로 해명한 것으로 알려졌다.
친명계로 분류되는 더불어민주당 이언주·황명선·강득구 최고위원이 23일 국회 소통관에서 정청래 대표의 조국혁신당 합당 제안과 관련해 입장을 밝히고 있다.(사진=임형택기자)
