자영업자 2년 연속 감소

지난해 감소폭, 코로나19 이후 최대

자영업자 수가 2년 연속 감소한 것으로 나타났다.25일 국가데이터처 국가통계포털에 따르면 지난해 자영업자는 562만명으로 전년보다 3만8000명 줄었다. 2024년(-3만2,000명)에 이어 2년 연속 감소세다. 코로나19 사태 당시인 2020년 이후로 5년 만에 가장 큰 감소폭이기도 하다.자영업자는 코로나19 확산기였던 2020년 7만5000명 급감했다. 이후 2021년에도 1만8,000명 줄었다.이후 엔데믹 전환과 함께 2022년 11만9,000명, 2023년 5만7,000명 늘며 회복 흐름을 보였으나 2024년 다시 감소로 돌아섰으며 지난해까지 이런 흐름이 이어졌다.누적된 고금리 부담과 인건비 상승, 내수 부진이 복합적으로 작용한 결과로 풀이된다. 소비쿠폰 지급으로 단기적인 수요 진작 효과는 있었지만, 자영업 구조 자체를 되돌리기에는 역부족이었다는 평가다.연령대별로 보면 20·30대 감소가 두드러졌다. 지난해 15∼29세 자영업자는 15만4000명으로 1년 새 3만3000명 줄었다. 2023년(-2만2000명), 2024년(-3000명)에 이어 3년 연속 감소다.30대 자영업자도 63만6,000명으로 3만6000명 줄었다. 2023년(-1000명), 2024년(-3만5000명)에 이어 역시 3년째 감소세다.40대와 50대 자영업자도 각각 3000명, 3만4000명 줄었다. 반면 60세 이상 자영업자는 216만5000명으로 6만8000명 늘었다. 2016년(4만5000명 증가) 이후 10년 연속 증가세다.김정우 기자 enyou@hankyung.com