서울 시내의 한 마트에 진열된 원두 커피 모습. 2025.9.16 사진=연합뉴스

지난해 우리나라 커피 수입액이 급증해 불닭볶음면 등으로 해외 시장 공략에 박차를 가하고 있는 라면 총 수출액보다 훨씬 많은 것으로 나타났다.25일 한국농수산식품유통공사에 따르면 지난해 한국의 커피 수입액은 전년도 13억 7800만 달러보다 35% 늘어난 18억 6100만 달러로 사상 최대치를 기록했다.이를 원화로 환산하면 2조 6500억원으로 환율 상승이 반영돼 원화 기준으로는 전년보다 41% 증가한 수치를 보였다.커피 수입액은 지난해 15억 달러를 처음으로 돌파한 K푸드 수출 일등공신인 라면 수출액보다 3억 4000만달러 많았다.반면 중량 기준으로는 21만 5792톤으로 전년보다 46t 감소했다.커피 수입중량이 비슷한데도 지난해 수입액이 급증한 것은 커피 원두 국제 시세가 사상 최고를 기록하며 급등했기 때문으로 분석된다.한국은행이 집계한 지난달 커피 수입 물가는 5년 전보다 원화 기준 약 3.5배에 이른다.아라비카 커피 가격은 지난 2024년 이후 가파르게 치솟아 지난해 2월 뉴욕 시장에서 사상 최초로 파운드당 4달러를 넘었다. 최근에도 3.5달러 안팎에서 움직여 2달러에 못 미쳤던 2023년과 비교하면 두 배 정도다.인스턴트 커피에 많이 쓰이는 로부스타 커피 가격 역시 아라비카 커피와 비슷하게 고공행진하고 있다.세계 1·2위 커피 생산국인 브라질과 베트남에서 가뭄과 폭우로 커피 수확이 급감하면서 가격은 천정부지로 뛰었다. 기후변화는 장기적으로 커피 공급에 큰 영향을 미칠 수 있는 불안 요인이다.반면 수요 측면에서는 세계적으로 커피 인기는 계속 높아지고 있다. 인구 대국인 중국에서도 거리마다 카페가 늘어나고 있다.이 때문에 커피 원두 가격이 언제 안정을 찾을지는 예측하기 어렵다는 전망이 나오고 있다.정유진 기자 jinjin@hankyung.com