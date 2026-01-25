사진=연합뉴스 제공

미국 도널드 트럼프 행정부가 세계보건기구(WHO) 탈퇴를 공식화하며 코로나19 팬데믹 당시 WHO의 대응 실패를 비판하자 WHO가 공개 반박에 나섰다.24일(현지시간) AFP통신 등 외신에 따르면 테워드로스 아드하놈 거브러여수스 WHO 사무총장은 소셜미디어 엑스(X)를 통해 미국의 WHO 탈퇴 통보는 “미국과 세계를 모두 더 위험하게 만든다”며 “미국이 탈퇴 사유로 제시한 주장들은 사실이 아니다”라고 밝혔다.앞서 미국은 트럼프 대통령이 2기 취임 첫날 내린 지시에 따라 지난 22일 WHO에서 공식 탈퇴한다고 발표했다.마코 루비오 국무부 장관과 로버트 F. 케네디 주니어 보건복지부 장관은 공동 성명을 통해 WHO가 코로나19 팬데믹 대응에 실패해 미국 국민이 피해를 입었다는 이유를 들었다.트럼프 행정부는 WHO가 코로나19 팬데믹 초기 공중보건위기 선포를 지연해 세계의 대응 시기를 놓치게 했고 코로나19 정보 공유에 소극적이었던 중국의 대응을 높이 평가했다고 비판해왔다.또 WHO가 핵심 임무를 저버리고 미국의 국익에 반하는 정치적·관료적 의제를 추진해 왔다고 주장했다.이에 대해 WHO는 성명을 통해 미국의 탈퇴 결정에 유감을 표하며 관련 주장이 사실과 정반대라고 반박했다.WHO는 팬데믹 기간 동안 신속하게 대응했고 보유한 정보를 빠르고 투명하게 세계와 공유했으며 최선의 과학적 증거를 바탕으로 회원국에 권고를 제공했다고 강조했다.특히 WHO는 2020년 1월 11일 중국에서 첫 코로나19 사망자가 보고된 직후 공식 채널과 성명, 소셜미디어를 통해 전 세계에 경보를 발령하고 전문가 회의를 소집했으며 각국에 국민과 보건 체계를 보호하기 위한 포괄적 지침을 발표했다고 설명했다.또한 마스크 사용과 백신 접종, 물리적 거리두기를 권고했지만 마스크·백신 의무화나 봉쇄 조치를 권고한 적은 없으며 각국 정부가 자국 상황에 맞게 결정하도록 존중해 왔다고 밝혔다.WHO는 미국과 항상 선의로 협력해 왔고 미국의 주권을 존중해 왔다며 194개 회원국으로 구성된 유엔 전문기구로서 앞으로도 모든 국가의 주권을 공정하게 존중하겠다고 강조했다.한편 미국의 WHO 탈퇴 문제는 다음달 2일 시작되는 WHO 집행이사회 정기회의에서 논의될 예정이다.WHO 추산에 따르면 미국은 2025년 1월 기준 약 2억 6000만 달러의 회비를 아직 납부하지 않은 상태로 알려졌다.정유진 기자 jinjin@hankyung.com