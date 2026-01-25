사진=한국경제신문

한국 성인들은 자신의 건강 상태에 가장 큰 영향을 미치는 요인으로 ‘돈’을 꼽은 것으로 조사됐다.25일 한국건강증진개발원이 발표한 ‘2025년 건강인식조사 보고서’에 따르면 본인의 건강에 가장 큰 영향을 미친 요인 1순위로 ‘수입 및 사회적 수준’을 꼽은 응답이 33.3%로 가장 많았다.이번 보고서는 지난해 10월 31일부터 11월 14일까지 전국 만 20세 이상 70세 미만 남녀 2000명을 대상으로 조사한 결과를 담았다.이어 ‘운동시설·공원 등 물리적 환경’이 14.8%, ‘유전적 요인’이 12.8%, ‘개인 생활 행태 및 극복 기술’이 11.5%로 뒤를 이었다.최근 3년간 조사 결과를 보면 인식 변화가 뚜렷하다는 것을 엿볼 수 있다.2023년과 2024년에는 ‘유전적 요인’이 1순위였으나, 지난해에는 ‘수입 및 사회적 수준’이 가장 중요한 요인으로 올라선 것이다.연령대별로 살펴봐도 모든 세대에서 ‘수입 및 사회적 수준’이 1순위였다. 20∼30대 청년층은 29.6%, 40∼50대 중년층은 36.4%, 60대 노년층은 32.6%가 가장 큰 영향 요인으로 응답했다.2순위는 세대별로 차이를 보였다. 청년층과 중년층은 ‘운동시설·공원 등 물리적 환경’을, 노년층은 ‘개인 생활 행태 및 극복 기술’을 각각 두 번째 요인으로 꼽았다.건강한 생활을 실천하기 어려운 이유로는 ‘의지가 약하고 게을러서’라는 응답이 35.8%로 가장 많았다. 이어 ‘업무·일상생활이 너무 바빠 시간이 없어서’가 20.7%, ‘노력해봤지만 큰 변화를 느끼지 못해서’가 8.8%였다.희망하는 기대수명은 평균 83.8세였다. 질병 기간을 제외한 희망 건강수명은 평균 78.7세로 조사됐다.건강한 삶을 위해 투자해야 한다고 생각하는 적정 금액은 월 평균 27만3000원이었지만, 실제 투자 금액은 월 평균 13만9000원에 그쳤다.지출이 가장 많은 분야는 ‘식단’이 42.3%로 가장 높았고, ‘운동’이 28.8%, ‘병원 치료’가 16.1% 순이었다.시간 투자에서도 격차가 나타났다. 건강을 위해 투자해야 한다고 생각하는 적정 시간은 주당 평균 8.0시간이었으나, 실제로 쓰는 시간은 평균 5.3시간에 머물렀다.가장 많은 시간을 쓰는 영역은 ‘운동’이 51.7%로 절반을 넘었고, ‘식단’이 31.3%, ‘병원 치료’가 8.8%로 집계됐다.김정우 기자 enyou@hankyung.com