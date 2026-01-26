민주 42.7%·국힘 39.5% 오차범위 내 접점

쌍특검법(통일교·더불어민주당 공천헌금 의혹) 수용을 촉구하며 8일째 단식중인 장동혁 국민의힘 대표가 22일 오전 국회에서 병원으로 이송되고 있다.(사진=최혁 기자)

더불어민주당과 국민의힘의 정당 지지도가 각각 소폭 상승했다는 여론조사 결과가 26일 나왔다.지난 22일부터 23일까지 전국 18세 이상 유권자 1000명을 대상으로 한 정당 지지도 조사에서는 더불어민주당이 전주보다 0.2%포인트 상승한 42.7%, 국민의힘이 2.5%p 상승한 39.5%를 기록했다.양당 지지율 격차는 5.5%p에서 3.2%p로 좁혀졌다. 2주째 양당 지지율이 오차범위 내 접전을 벌이고 있다.이밖에 조국혁신당 3.2%, 개혁신당 3.1%, 진보당 1.5% 등의 순이었다. 기타 정당은 1.2%, 무당층은 8.9%였다.리얼미터 측은 "민주당은 지역 통합 추진과 경제 호재가 지지율을 견인했지만, 공천헌금 스캔들 수사 확대와 기습 합당 제안에 따른 당내 갈등이 도덕성 및 운영 안정성에 타격을 주며 상승 폭을 억제한 것으로 보인다"며 "국민의힘은 장동혁 대표 단식 종료(박근혜 방문)를 계기로 보수 통합 명분을 확보하며 상승 발판을 마련했다"고 설명했다.이번 조사는 무선(100%) 자동응답 방식으로 이뤄졌다. 표본오차는 95% 신뢰수준에서 ±3.1%p, 응답률은 각각 5.2%, 4.1%였다. 자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지에서 확인.강홍민 기자 khm@hankyung.com