배현진 국민희힘 의원 사진=한경 최혁 기자

배현진 국민의힘 의원이 지명철회로 귀결이 된 이혜훈 기획예산처 장관 후보자에게 경고장을 날렸다.26일 배 의원의 SNS에 따르면 그는 “이혜훈 지명 철회 이렇게 짧게 끝날 쪽박 드라마”라며 “청문회를 보자 하니 철회로 끝날 일이 아니라 수사로 이어져야 하겠다”고 운을 뗐다.이어 “이 와중에 이혜훈이 자신의 지역구였던 중, 성동을 지역의 동향을 내부자를 통해 추적하고 염탐하고 있던 정황도 확인했다”며 “자신에 대한 청문 검증을 도운 국민의힘 중, 성동을 지역 구성원들에 그 어떤 보복이라도 한다면 국민의힘 서울시당은 가만히 있지 않을 것”이라고 경고했다.배 의원이 새해 들어 이혜훈 후보자에 대한 언급을 SNS에서 한 것은 이번이 처음으로 알려졌다.이 후보자의 낙마의 결정적인 단초가 된 보좌진 갑질 의혹의 후폭풍을 염려해 당원 보호 조치에 들어간 것으로 풀이된다.한편 국민의힘과 바른정당 등 보수진영 3선 국회의원 출신인 이 후보자는 현재 사면초가 위기에 처했다. 장관 낙마는 물론 부정청약, 특혜입학 등 여러 가지 논란으로 관계 당국의 수사를 받게 될 수도 있기 때문이다.장관 자리를 얻기 위해 청문회 자리에서 장남 부부의 불화설까지 동원했으나 결국 지명 철회되는 신세에 놓였다.정유진 기자 jinjin@hankyung.com