서울 용산구 LS 용산타워. 사진=연합뉴스

LS의 증손회사 에식스솔루션즈의 상장 신청을 철회한다고 26일 밝혔다.



LS는 "소액 주주, 투자자 등 내외부의 이해관계자들의 상장 추진에 대한 우려의 목소리를 경청하고 주주 보호 및 신뢰 제고를 위한 것"이라고 설명했다.



이에 따라 LS는 에식스솔루션즈 Pre-IPO에 참여한 재무적투자자 (FI)와 새로운 투자 방안에 대해 재 검토하기로 했다 .



이와 함께 LS는 지난해 8월 자사주 50만주 소각에 이어 올해 2월 중 2차로 자사주 50만주를 추가 소각할 예정이다 . 최근의 LS 주가를 고려할 때 총 2000억원 가량의 규모다 .



아울러 2월 이사회 결의를 통해 주주 배당금을 전년 대비 40% 이상 대폭 인상하고 , 동시에 주가 1주당 가치를 나타내는 PBR(주가순자산비율 )을 2030년까지 2배 이상 확대해 실질적인 주주보호 및 환원을 실천할 계획이다 .



LS는 향후 추가적인 중장기 밸류업 정책도 발표하는 등 주주 및 기관 ·애널리스트 ·언론 등과의 적극적인 소통을 통해 주주들의 목소리를 기업 정책에 반영할 예정이다 .



한편 , LS그룹은 정부가 추진 중인 에너지 고속도로를 비롯한 국가 전력망 사업과 국가첨단전략산업인 2차전지 소재 분야 등에 5년간 7조원 가량 투자할 계획이다 .





안옥희 기자 ahnoh05@hankyung.com

LS그룹이 ㈜