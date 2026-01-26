사진: ▲스킨수티컬즈 ‘A.G.E. 인터럽터 울트라 세럼’. ⓒ로레알 스킨수티컬즈

피부 탄력 관리가 단순한 안티에이징을 넘어서, 페이스 실루엣을 정교하게 개선하는 단계로 진화하고 있다. 최근 뷰티 업계에서는 특수 케어 전·후로 탄력 리프팅 효과를 높이는 제품이 새로운 키워드로 부상하며, 기능성과 신뢰도를 동시에 갖춘 스킨케어 솔루션에 대한 수요가 빠르게 확대되고 있다.이와 함께 피부 노화의 원인으로 항산화와 ‘당화(Glycation)’에 대한 중요도가 높아지고 있다. 당화 관련 논문도 2024년 이후 급증하여 차세대 안티에이징 트렌드로 주목받고 있다. 피부당화는 체내 당분이 단백질과 결합해 최종당화산물(AGE)을 만들어 피부고민 및 노화를 유발하는 현상이다.이러한 흐름 속에서 스킨수티컬즈는 항당화 연구를 15년 이상 지속해왔다. 스킨수티컬즈는 신제품 ‘A.G.E. 인터럽터 울트라 세럼’을 26일 출시한다고 밝혔다.스킨수티컬즈는 항산화 연구 분야의 권위자인 쉘던 핀넬 박사가 설립한 브랜드로, 30년 이상의 피부 과학 연구를 기반으로 50건 이상의 인체적용 시험과 25건 이상의 국제 학술 논문 발표, 다수 특허를 보유한 피부 전문 채널 판매용 프리미엄 스킨케어 브랜드다.이번 신제품은 전문적인 안티에이징 특수 케어 이후에도 그 효과를 일상 속에서 지속하고 싶다는 소비자 니즈에서 출발했다. 스킨수티컬즈는 C E 페룰릭을 통해 과학 기반 항산화 케어의 기준을 제시한 데 이어, 보다 정밀한 탄력 리프팅과 페이스 실루엣 개선에 초점을 맞춘 고기능 세럼을 개발했다.그 결과 탄생한 ‘A.G.E. 인터럽터 울트라 세럼’은 단순한 탄력 개선을 넘어 페이스 실루엣 개선에 도움을 주는 탄력 리프팅 세럼으로, 한 병으로 페이스 실루엣을 포함한 얼굴 7가지 주요 부위의 탄력 개선을 집중적으로 케어하는 것이 특징이다. 인체 적용 시험 결과, 사용 12주 후 탄력 리프팅은 17%, 피부 광채는 30% 개선되는 등 유의미한 수치를 기록했다. 이는 주관적인 체감이 아닌, 인체 적용 시험을 통해 페이스 실루엣 개선 효과를 수치로 확인한 결과다.특히 이번 신제품은 피부 탄력 개선에 탁월한 효능을 지닌 프록실린™을 고함량으로 함유하면서도 제형을 안정화하는 데 연구 역량을 집중했다. 일반적으로 고함량 프록실린™은 제형화 과정에서 특유의 끈적임이나 밀림 현상을 유발하기 쉬워 정교한 기술력이 요구되는데, 연구팀은 이상적인 배합 비율을 도출하기 위해 65차례의 제형 테스트를 거쳤다.이를 통해 제품의 효능을 유지하면서 소비자 사용감을 고려한 제품을 완성했다. 고함량 프록실린™에 폴리머 성분을 결합한 밀키한 텍스처는 풍부한 질감을 유지하면서도 가볍고 빠르게 흡수되는 것이 특징으로, 아침 항산화 케어 단계 이후나 저녁 크림 전 단계에 사용하기 적합하며 탄력 리프팅 특수 케어 후 병행 사용 시 12가지 노화징후 개선 효과를 확인할 수 있다.이수지 스킨수티컬즈 브랜드 제너럴 매니저는 “최근 안티에이징을 중심으로 한 특수 케어에 대한 관심이 높아지는 가운데, C E 페룰릭에 이어 특수 케어 후 병행 사용 시 시너지 효과를 기대할 수 있는 신제품을 선보이게 되어 뜻깊게 생각한다”며 “전문적인 관리를 받은 이후에도 집에서 그 효과를 정밀하게 이어갈 수 있도록 설계한 프로페셔널 솔루션으로, 이번 신제품은 스킨수티컬즈의 고민별 세럼 라인업을 한층 확장하는 계기가 될 것”이라고 말했다.‘A.G.E. 인터럽터 울트라 세럼’은 1월 27일 네이버 라이브를 통해 선런칭되며, 2월부터 공식 판매처인 ▲SSG ▲롯데온 ▲뷰티컬리 ▲롯데백화점 잠실점 ▲피부 전문 채널 등에서 만나볼 수 있다.한경비즈니스 온라인뉴스팀 기자 biznews@hankyung.com