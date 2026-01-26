코스피 지수가 장중 사상 처음으로 5,019.54를 기록한 1월 22일 서울 중구 우리은행 본점 딜링룸에서 딜러들이 코스피 지수 5000선 돌파를 축하하고 있다. 사진=연합뉴스

투자자보호원 추진위원회가 22일 대통령실과 국무총리실에 ‘투자자보호원’ 설립을 공식 제안했다고 밝혔다.추진위에 따르면 해당 제안은 국무총리실 재정경제실 실무 라인에 전달됐으며, 현재 제도 도입 필요성에 대한 내부 검토가 진행 중인 단계다.아직 총리 보고 단계에는 이르지 않았으나, 정부 차원에서 투자자 보호를 독립적인 정책 의제로 검토하기 시작했다는 점에서 의미 있는 진전이라고 추진위는 설명했다.추진위가 구상 중인 투자자보호원은 상장폐지, 대주주 위법 행위, 불공정 거래 등으로 발생하는 구조적 투자자 피해를 사후 소송이 아닌 사전 관리와 제도적 완충을 통해 대응하는 준공공 성격의 독립 기구다.추진위는 그동안 국내 자본시장에서 투자 손실이 개인 책임으로만 귀속돼 왔고, 거래정지나 상장폐지 과정에서 투자자 피해를 전담하는 공적 장치는 사실상 부재했다고 지적했다.추진위는 "투자자보호연합회 부설기관인 연합회 연구소에 따르면 현재 거래정지 기업의 시가총액이 지난해 12월 기준 5조원을 웃돈다"며 "이들 기업이 상장폐지될 경우 투자자 손실이 가계 재무 악화와 사회적 비용으로 확산될 수 있다"고 주장했다.박종진 투자자보호원 추진위원회 위원장(투자자보호연합회 대표)은 "개인 투자자가 제도 안에서 합법적으로 목소리를 낼 수 있는 기반을 만드는 것이 목표"라며 "국내 자본시장이 신뢰 기반의 투자자 보호 금융으로 전환된다면, 환율 안정은 물론 글로벌 자금을 끌어들이는 블랙홀이 될 수 있다"고 밝혔다.안옥희 기자 ahnoh05@hankyung.com