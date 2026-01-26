사진=한경DB

서울시가 교통수단 다변화에 나서면서 한강버스에 이어 서울 위례선 트램(노면전차)이 2월부터 본선 시운전에 돌입한다.26일 서울시에 따르면 58년 만에 다시 서울 도심을 달리게 될 트램이 시민들 앞에 모습을 드러낸다.서울시는 위례선 트램의 본선 시운전을 위해 차량기지와 궤도 등 기반시설 설치를 모두 마치고 오는 2월부터 실제 노선에서 본격적인 시운전에 들어간다고 밝혔다.시는 이를 위해 위례선 트램 초도편성 차량을 27일 새벽 차량기지로 반입할 계획이다.차량 반입은 26일 23시부터 27일 5시까지 교통량이 적은 야간시간대에 진행되며 송파경찰서와 협력해 교통 통제와 안전요원 배치를 완료하는 등 시민 불편을 최소화할 예정이다.위례선 트램은 1월 초도편성 반입을 시작으로 5월까지 총 10편성(초도 1편성 포함)이 순차적으로 도입된다.2월부터는 실제 운행노선에서 위례선 개통을 위한 최종 검증에 나선다. 우선 8월까지 본선 시운전을 통해 주행 안전성, 지상설비 연계동작 등 차량에 대한 16개 항목을 종합 검증한다.해당 차량은 지난해 오송 시험선에서 5000㎞ 이상 예비주행 시험을 마쳐 1차 검증을 완료했다.이와 함께 4월부터 12월까지 철도종합시험운행을 통해 시설물과 시스템 전체의 안정성·연계성을 최종적으로 검증하고 개통에 필요한 모든 절차를 마무리할 예정이다.정유진 기자 jinjin@hankyung.com