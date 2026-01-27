멜리언스 진동클렌저, 스튜디오 수제 ‘또간집’과 창립 이래 최저가 공개

라이프스타일 브랜드 멜리언스의 대표 제품 ‘진동클렌저’가 인기 웹예능 콘텐츠 ‘또간집’의 커머스샵 ‘또살집’을 통해 단독 특가로 공개됐다.유튜브 채널 ‘스튜디오 수제’의 인기 웹예능 콘텐츠 ‘또간집’은 ‘두 번 이상 가본 집이 진짜 맛집이다’라는 의미로, 시민들이 실제로 재방문한 맛집만을 추천받아 찾아가는 리얼 맛집 탐방 프로그램이다. ‘또살집’은 해당 콘텐츠의 커머스 버전으로, 두 번 사고 싶을 만큼 만족도가 높은 제품을 단독 최저가로 선보이며 브랜드와의 협업 프로모션을 진행하고 있다.이번 프로모션에서 멜리언스 진동클렌저는 기존 판매가 대비 61% 할인된 22,900원에 무료배송 혜택으로 제공되며, 해당 조건은 유튜브 채널 ‘스튜디오 수제’ 전용몰인 수제샵 내 ‘또살집’ 코너에서만 구매 가능하다. 프로모션은 2월 8일 자정까지 진행된다.멜리언스 진동클렌저는 누적 판매량 150만 개를 기록한 제품으로, 세안 과정에서 사용할 수 있는 진동 클렌징 기기로서 출시 이후 온라인 채널을 중심으로 꾸준한 판매 흐름을 이어오며 스테디셀러로 자리 잡았다.브랜드 관계자에 따르면 해당 제품은 분당 약 12,000회의 초미세 진동을 통해 모공 속 노폐물과 피지 제거에 도움을 주도록 설계됐으며, 각질 케어와 클렌징을 동시에 고려한 구조를 적용해 데일리 사용에도 부담이 적도록 구성됐다. 또한 최고 등급 방수 설계를 적용해 샤워 중에도 사용이 가능하도록 했다. 이 같은 성능과 사용 편의성을 바탕으로 쿠팡과 네이버 스마트스토어 뷰티·미용기기 카테고리에서 1위를 기록했다.이번 또살집을 통해 소개된 멜리언스 진동클렌저는 기존 판매가 대비 61% 할인된 22,900원에 제공되며, 무료 배송 혜택이 함께 적용된다. 해당 제품은 ‘스튜디오 수제’ 전용몰인 ‘수제샵’에서 2월 8일 자정까지 단독 판매된다.멜리언스 관계자는 “누적 판매로 검증된 제품을 콘텐츠를 통해 합리적인 조건으로 선보이게 됐다”며 “이번 기회를 통해 보다 많은 소비자가 제품을 직접 경험하길 기대한다”고 전했다. 프로모션 상세 내용은 23일 공개된 유튜브 채널 ‘스튜디오 수제’의 ‘또간집’ 광주 양동시장편에서 확인할 수 있다.한경비즈니스 온라인뉴스팀 기자 biznews@hankyung.com