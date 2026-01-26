홈 한경BUSINESS [속보] 김경 "강선우에 1억은 제 불찰, 변명 않겠다"···시의원직 사퇴 페이스북 공유하기 엑스 공유하기 카카오톡 공유하기 공유옵션 더보기 공유하기 페이스북 엑스 카카오톡 네이버 밴드 다음카페 https://magazine.hankyung.com/business/article/202601262976b URL 복사 네이버 채널 구독 공유하기 레이어 닫기 폰트크기조정 폰트크기 가장 작게 폰트크기 작게 폰트 기본크기 폰트크기 크게 폰트크기 가장 크게 입력2026.01.26 14:49 수정2026.01.26 14:49 강홍민 기자 김경 서울시의원(연합뉴스)김경 "강선우에 1억은 제 불찰, 변명 않겠다"···시의원직 사퇴강홍민 기자 khm@hankyung.com © 매거진한경, 무단전재 및 재배포 금지 관련기사 “역시 착한 기업” 유한킴벌리 중저가 생리대 라인업· 판매처 확장 지방선거 전 서울 집값 잡히나…다주택자 양도세 중과 효과에 시장 주목 최소 올해까지는 저성...경제 전문가 54% “당분간 1%대 저성장” “트럼프 정부에 저항” 오바마·클린턴, 잇단 총격 사망에 분노 요요소코리아, 한국시장 본격 진출