사진=연합뉴스 제공

버락 오바마·빌 클린턴 등 민주당 소속 전 미국 대통령들이 트럼프 행정부의 강경 이민 단속을 비판하며 시민들의 행동과 발언을 촉구했다.25일(현지시간) 오바마 전 대통령의 성명에 따르면 미니애폴리스에서 발생한 알렉스 프레티 사망 사건을 ‘가슴 아픈 비극’으로 규정하고 연방 이민 단속 요원들의 전술이 주민들을 위협하고 위험에 빠뜨리고 있다고 지적했다.그는 행정부의 설명이 충분한 조사에 근거하지 않았으며 현장 영상과도 배치된다고 주장했다.또 평화 시위에 대한 지지를 강조하며 불의에 맞서고 정부에 책임을 묻는 일은 시민 각자의 몫이라고 밝혔다.앞서 미니애폴리스에서는 이달 7일과 24일 각각 37세 여성 르네 굿과 37세 남성 알렉스 프레티가 이민 단속 요원의 총에 맞아 숨졌으며 두 사람 모두 미국 시민이었다.행정부는 요원들의 생명 위협을 주장했으나 목격자 영상은 이와 다른 정황을 보여주고 있다.이후 주요 도시에서 강경 이민 정책에 반대하는 시위가 이어지고 있다.클린턴 전 대통령은 미국 민주주의가 분기점에 서 있다며 지금의 결정과 행동이 향후 역사를 좌우할 것이라고 말했다.그는 시민들이 일어나 발언해 미국이 여전히 국민의 것임을 보여줘야 한다고 촉구했다. 특히 그는 트럼프 행정부가 용납할 수 없는 행동과 거짓말을 하고 있다고 비판했다.정유진 기자 jinjin@hankyung.com