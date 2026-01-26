좋은느낌 코텍스 오버나이트

국내 생리대 가격이 상대적으로 높다는 지적이 제기되면서 생활용품업계가 중저가 생리대 공급 확대에 나섰다.'착한 기업'으로 명성이 높은 유한킴벌리는 기존 ‘중저가 생리대’의 오프라인 판매를 강화하고 새로운 중저가 제품을 출시한다고 26일 밝혔다.현재 유한킴벌리는 ‘좋은느낌 순수’와 ‘좋은느낌 코텍스 오버나이트’ 등 3종의 중저가 생리대를 공급중이며 이 중 좋은느낌 순수는 프리미엄 제품 대비 공급가가 절반 수준이다.유한킴벌리는 지난 2016년 일부 취약계층 여성들이 생리대 구매에 어려움을 겪고 있다는 소식을 접한 뒤 중저가 생리대를 공급해왔으며 11년째 가격을 동결했다.회사는 앞으로 다이소와 대리점, 온라인몰 등 유통채널을 확대해 접근성을 높일 계획이다.이번 업계 움직임은 이재명 대통령이 지난 20일 국무회의에서 생리대 가격 문제를 지적하며 저가 생리대 무상 공급 방안을 검토하라는 지시한 데 따른 것이다.여성평등가족부는 현물 제공과 바우처 지원 등 여러 방안을 놓고 관계 부처와 함께 후속 대책을 검토 중이다.아울러 공정거래위원회 등과 협력해 생리대 제조·유통 과정에서 가격 거품이 있었는지 여부를 확인하고 가격 인상 요인에 따른 대책을 마련하기로 했다.정유진 기자 jinjin@hankyung.com