‘아 주라’도 아니고 ‘그린란드 주라’(?)[그린란드의 비밀①]

그린란드 두고 악화하는 미·유럽 갈등

◆ ‘아 주라’도 아니고 ‘그린란드 주라’(?)

도널드 트럼프 미국 대통령이 공개적으로 덴마크령 그린란드에 대한 야욕을 드러내고 있다. 미국의 차세대 미사일방어망인 ‘골든돔’에 필수적이라는 게 이유다. 그린란드에 묻혀 있는 희토류에 대한 욕심도 노골적으로 드러내고 있다.지난 1월 14일(현지 시간) 트럼프 대통령은 사회관계망서비스(SNS) 트루스소셜을 통해 “미국은 국가안보를 위해 그린란드가 필요하다”며 “나토(북대서양조약기구)는 우리가 그린란드를 얻을 수 있도록 앞장서야 한다”고 밝혔다. 그러면서 미국이 그린란드를 흡수하지 않는다면 러시아나 중국에서 그렇게 할 수도 있다는 말도 덧붙였다.그린란드는 지정학적 거점으로 올라섰다. 북미와 유럽을 잇는 최단 항로상에 있는 전략적 요충지이자 희토류·리튬·구리 등 전략 광물과 천연가스, 원유 등이 풍부한 곳이다. 기후 위기로 빙하가 녹으며 개발이 쉬워지고 있다는 점이 트럼프가 욕심을 내는 가장 큰 이유로 꼽힌다. 실제 덴마크 기상청에 따르면 2024년 9월부터 약 1년간 그린란드에서 빙하 1050억 톤이 녹아 없어졌다.골든돔은 구실일 뿐이다. 트럼프 대통령은 2025년 5월 골든돔 프로젝트를 공개했다. 이스라엘의 방공체계인 아이언돔과 유사한 미국의 차세대 미사일방어 시스템이다. 중국, 러시아 등 잠재적 적대국으로부터 자국을 방어하기 위해 400∼1000기의 관측·추적용 인공위성과 200기의 공격용 인공위성을 띄우겠다는 게 핵심이다.덴마크령 그린란드 정부는 반발했다. 옌스 프레데리크 닐센 그린란드 총리는 지난 1월 13일(현지 시간) 기자회견을 열어 그린란드는 미국의 소유물이 되길 원치 않고 미국의 지배를 받거나 미국의 일부가 되길 원치 않는다고 밝혔다.유럽연합(EU) 회원국과 미국의 관계는 악화하고 있다. 1월 15일 덴마크·노르웨이·스웨덴·프랑스·독일·영국·네덜란드·핀란드 등 8개국은 그린란드에 정찰병 등 소규모 병력을 파병하기로 결정했다. 이 사실을 접한 트럼프 대통령은 17일 트루스소셜을 통해 “2월 1일부터 위에 언급된 모든 국가가 미국으로 수출하는 모든 상품에 대해 10%의 관세를 부과할 것”이라고 엄포를 놓았다.관세 위협에 EU는 맞불 작전에 나선다. ‘무역 바주카포’라고 불리는 통상위협대응조치(ACI)를 도입하는 안을 검토하고 있다. ACI는 EU 회원국을 경제적으로 위협하는 제3국에 서비스, 외국인 직접투자, 금융, 공공조달, 지식재산권 등 무역을 제한하는 조치다.에마뉘엘 마크롱 프랑스 대통령은 20일(현지 시간) 스위스 다보스포럼 연설에서 미국이 “용납할 수 없는 관세를 영토 주권에 대한 지렛대로 사용하고 있다”고 비판했다. 그는 “국제법이 무시되는 법치 없는 세상으로 치닫고 있다”고 지적했다. 그러면서 세계 곳곳에서 다시 ‘제국주의적 야망’이 고개를 들고 있다고 꼬집었다.바르트 더베버르 벨기에 총리 역시 패널 토론에 참여해 “우리는 함께 서거나 분열될 것이다. 분열된다면 80년간의 대서양주의 시대가 진정으로 끝나가게 될 것”이라고 했다. 또 이탈리아 사상가 안토니오 그람시의 ‘옥중수고’ 속 표현을 빌려 “괴물이 되고 싶은지 아닌지는 그(트럼프)가 결정할 일”이라고 덧붙였다.최수진 기자 jinny0618@hankyung.com