쿠팡의 개인정보 유출 의혹을 수사 중인 경찰이 유출 규모를 3000만 건 이상으로 파악했다고 밝혔다.이는 쿠팡이 앞서 약 3000개 계정에 제한됐다고 발표한 내용과 크게 엇갈리는 수치다.26일 박정보 서울경찰청장은 정례 기자간담회를 열고 “쿠팡 관련해 7개 혐의를 수사 중이며 개인정보 유출(정보통신망법 위반)의 피의자와 침입경로는 이미 특정됐다”고 말했다.이어 “정확한 유출 규모는 확정되지 않았지만 현재까지는 3000만 건 이상으로 보고 있다”고 설명했다.앞서 쿠팡은 전직 직원인 중국인 A씨가 3370만 개 계정에 접근했지만 실제로 그의 노트북에 저장된 정보는 약 3000개 계정에 불과하다고 발표한 바 있다.그러나 경찰은 계정 접근 자체가 대규모 유출로 이어졌을 가능성에 무게를 두고 수사를 진행중이다.경찰은 개인정보를 유출 혐의를 받는 A씨에 대해 인터폴과 공조해 소환을 요청했지만 현재까지 뚜렸한 응답은 없는 상황이다.박 청장은 “외국인이다 보니 한계가 있다”며 “끝까지 피의자를 불러 조사해 한국법으로 처벌한다는 목표하에 관련 절차를 진행 중”이라고 밝혔다.한편 증거인멸 의혹이 제기된 쿠팡의 ‘셀프 조사’와 관련해 경찰은 디지털 기기 분석을 거의 마무리됐다.경찰은 관련 수사를 이어가기 위해 쿠팡 해롤드 로저스 대표에게 3차로 출석을 요구한 상태다.박 청장은 “3차 출석 요구에 불응한다고 곧바로 체포영장을 신청하는 것은 아니”라며 “통상 절차대로 예외 없이 진행될 것”이라고 말했다.정유진 기자 jinjin@hankyung.com