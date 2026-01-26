애경산업, 지난해 4분기 영업손실 34억원…소비 둔화에 적자 전환

4분기 연결 기준 매출 1629억원, 영업손실 34억원

애경산업이 2025년 4분기 연결 기준 매출 1629억원과 영업손실 34억원을 기록했다. 매출은 전년 동기 대비 4.8% 감소했으며, 영업이익은 적자 전환했다.연간 기준 매출은 6545억원, 영업이익 211억원이다. 전년 대비 매출은 3.6%, 영업이익은 54.8% 감소했다. 애경산업은 중국 실적 부진과 국내 소비 경기 둔화의 영향이다.화장품사업의 4분기 누적 매출은 2150억원, 영업이익은 75억원으로 전년 동기 대비 각각 17.8%, 74.1% 감소했다. 중국에서는 사업 구조 재편의 영향으로 실적이 감소했으나, 중국 외 글로벌 시장을 중심으로 국가별 소비자 특성과 시장 환경을 반영한 브랜드 전략을 전개하며 성장 기회를 모색하고 있다.생활용품 사업의 4분기 누적 매출은 4285억원으로 전년 동기 대비 3.9% 증가했으나, 영업이익은 136억원으로 23.3% 감소했다. 생활용품사업은 글로벌 시장 공략과 디지털 채널 및 성장 채널 확대 중심으로 사업을 전개했지만 국내 소비 경기 둔화 지속과 영업 및 마케팅 강화로 영업이익은 전년 대비 감소했다.애경산업은 국내외 소비 환경 변화와 시장 트렌드를 반영해 △브랜드 포트폴리오 다각화 △Globalization △성장 채널 플랫폼 대응 강화 △프리미엄 기반 수익성 강화 등의 전략을 수립하고, 시장별 경쟁력을 높이는 동시에 중장기적 성장 기반을 다져나갈 계획이다.최수진 기자 jinny0618@hankyung.com