코스닥, 1000시대 개막…“로봇·바이오 등 종목 장세 대비해야”

코스닥지수가 26일 4년여만에 '천스닥' 시대를 맞았다.이날 코스닥지수는 전장 대비 70.48포인트(7.09%) 급등한 1064.41에 마감했다.한국거래소에 따르면 이는 종가 기준 2000년 9월 6일(1074.10) 이후 약 25년 5개월 만에 최고치다.지수는 1.00% 오른 1003.90에 출발해 2022년 1월 6일(1003.01) 이후 4년여 만에 1000선을 회복한 뒤 오름폭을 키웠다. 장중 한때 1064.44까지 올랐다.이번 상승은 최근 정부의 코스닥 정책 기대감이 지속되는 가운데 바이오·이차전지주 강세가 지수를 밀어올렸다.지난 22일 코스피 5000 특별위원회가 이재명 대통령과의 오찬에서 디지털 자산을 활용한 코스닥 3000선 달성을 제안했다는 보도가 전해졌다.이에 코스닥지수는 2.4% 급등해 단숨에 990대로 치솟았다.정부의 핵심 정책인 벤처기업과 모험자본에 대한 투자를 활성화해 첨단산업에 투자하는 '국민성장펀드' 등도 코스닥 기업들의 수혜 기대감을 높였다.업종별로 보면 코스피 반도체·자동차주 등 대장주가 잠시 쉬어가는 동안 이차전지·바이오주를 중심으로 순환매가 전개되면서 코스닥 시장을 끌어 올렸다. 특히 최근 낙폭이 과대했던 코스닥 바이오주가 큰 폭으로 반등했다.이달 들어 코스닥지수는 15% 급등해 이미 지난달(1.4%) 상승률을 크게 웃돈 상태다. 기관과 외국인이 쌍끌이했으나 특히 기관 투자자가 주효했다.이달 들어 26일까지 기관 투자자는 코스닥 시장에서 2조7330억원 순매수했으며, 외국인도 550억원 담았다. 반면 개인은 같은 기간 2조340억원 순매도했다.특히 이날 하루 기관 순매수액은 2조6000억원으로 역대 최대를 기록했다.증권가에서는 당분간 바이오주 등으로 매수세가 유입되면서 코스닥 상승이 지속될 것이라는 기대감이 나온다.강진혁 신한투자증권 애널리스트는 지난 1월 6일 보고서에서 "1분기 반도체 등 대형주 장세 이어질 전망이나, 숨고르기 보일 때 코스닥에서 기회를 모색할 수 있다"며 "특히 코스닥 지수 전반보다는 종목 장세에 대비할 필요가 있다"고 전망했다.강 애널리스트는 "정책적으로 모험자본 활성화의 직접적 수혜를 기대할 수 있다"며 "산업 관점에서 코스닥 상대강도 개선 시 주도 업종은 그 당시 정책과 밀접(BBIG·2차전지붐 등)한 점에서 로봇·바이오를 주목한다"고 밝혔다.정채희 기자 poof34@hankyung.com